Η συντριπτική πλειοψηφία των αξιωματούχων και διπλωματών στην Αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ άρχισε να αποχωρεί όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στη σκηνή για την ομιλία του.

Το Ισραήλ είναι βαθιά απομονωμένο διεθνώς καθώς συνεχίζει τον πόλεμο στη Γάζα. Εκτός από τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Νετανιάχου - ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου από το ΔΠΔ - έχει πολύ λίγους συμμάχους στην παγκόσμια σκηνή και αυτό ήταν ξεκάθαρο μέσα στην αίθουσα του ΟΗΕ.

Σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες αποχώρησαν μαζί με ομολόγους από αρκετές αφρικανικές χώρες και μερικές ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ήταν και μία απάντηση. σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, στην απαγόρευση βίζας στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς για να απευθυνθεί στον ΟΗΕ, από την κυβέρνηση Τραμπ. Όμως η Γενική Συνέλευση ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία να του επιτρέψει να μιλήσει εξ αποστάσεως.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στην ομιλία του ότι το Ισραήλ «θα ολοκληρώσει τη δουλειά» στη Γάζα και θα το κάνει το συντομότερο δυνατό. Πριν από την ομιλία, διέταξε τον ισραηλινό στρατό να τοποθετήσει μεγάφωνα γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας για να μεταδώσει την ομιλία του στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες μετέδιδαν ζωντανά την ομιλία σε όλη τη Γάζα.

{https://twitter.com/AJEnglish/status/1971564699977503228}

{https://www.youtube.com/watch?v=waaV4ca7QKc}