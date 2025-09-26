«Περικύκλωσα τη Γάζα με μεγάφωνα για να με ακούσουν οι όμηροι εκεί» είπε ο Νετανιάχου.

Πλήθος αντιπροσωπειών αποχώρησε από την αίθουσα εν μέσω χειροκροτημάτων όταν ανέβηκε στο βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ομιλία του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου μιλάει για την 7η Οκτωβρίου και τις επιθέσεις της Χαμάς ενώ κάνει αναφορά στους Χούθι, την Υεμένη. «Σφυροκοπήσαμε τους Χούθι, καταστρέψαμε τη Χαμάς, τη Χεζμπολάχ - θυμάστε τους βομβητές- καταστρέψαμε τις δυνάμεις του Άσαντ στη Συρία αλλά πάνω από όλα συντρίψαμε το πυραυλικό σύστημα του Ιράν», είπε μεταξύ άλλων. Άρα πού βρισκόμαστε σήμερα.Η μισή ηγεσία των Χούθι στην Υεμνένη, τέλος, η Χαμάς τέλος, ο Νασράλα στον Λίβανο τέλος, το καθεστώς Άσαντ στη Συρία τέλος, οι πύραυλοι στο Ιράκ αν επιτεθούν στο Ισραήλ τέλος και αυτοί όπως και στο Ιράκ» είπε διαγράφοντας από έναν χάρτη τη μία χώρα μετά την άλλη.

{https://twitter.com/AJEnglish/status/1971564699977503228}

Ευχαρίστησε τον Τραμπ και είπε ότι δεσμεύτηκε μαζί του να τελειώσει το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και το έκαναν. Υψώσαμε το σκοτεινό σύννεφο που απειλούσε εκατομμύρια. Αλλά πρέπει να παραμείνουμε σκληροί. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το Ιράν να ξαναχτίσει το πυραυλικό του σύστημα. Γι' αυτό το Ισραήλ πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά αυτή» είπε μεταξύ άλλων.

Ο Νετανιάχου βγήκε με κονκάρδα με ένα QR code που κάλεσε τους παραβρισκόμενους να το σκανάρουν και να δουν τι έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου ενώ στη συνέχεια κατονόμασε τους 20 ομήρους που κρατούνται στη Γάζα αό τη Χαμάς.

«Θέλω να κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Θέλω να μιλήσω από αυτό το φόρουμ απευθείας σε αυτούς τους ομήρους μέσω μεγαφώνων. Έχω περικυκλώσει τη Γάζα με τεράστια μεγάφωνα συνδεδεμένα σε αυτό το μικρόφωνο με την ελπίδα ότι οι αγαπητοί μας όμηροι θα ακούσουν το μήνυμά μου», είπε.

«Γενναίοι μας ήρωες. Είμαι ο Ισραηλινός πρόεδρος Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο κόσμος του Ισραήλ είναι μαζί σας, Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν σας φέρουμε όλους πίσω» είπε.

«Καταθέστε τα όπλα σας. Αφήστε τον λαό μου να φύγει. Ελευθερώστε τους ομήρους. Όλους τους. Όλους τους 48. Ελευθερώστε τους ομήρους. Τώρα. Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν δεν το κάνετε, το Ισραήλ θα σας κυνηγήσει».

«Αν η Χαμάς συμφωνήσει με τους όρους μας, ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως τώρα. Οι δικοί μας εχθροί είναι δικοί σας εχθροί» είπε. Ο Νετανιάχου συνέχισε με ένα «κουίζ» απευθυνόμενος με ερωτήσεις στους «δικούς» του, που απαντούσαν από κάτω και χειροκροτούσαν.

«Θέλω να σας πω ένα μυστικό. Πίσω από κλειστές πόρτες, πολλοί από τους ηγέτες που μας καταδικάζουν δημόσια, μας ευχαριστούν ιδιωτικά», είπε. «Μου λένε πόσο εκτιμούν τις εξαιρετικές υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ που έχουν αποτρέψει, επανειλημμένα, τρομοκρατικές επιθέσεις στις πρωτεύουσές τους». Αλλά πολλοί ηγέτες έστειλαν άλλο μήνυμα όταν το Ισραήλ έκανε αυτό που κάθε έθνος θα έκανε: αντεπιτεθήκαμε». Ο Νετανιάχου κατηγορεί τους ηγέτες ότι υπέκυψαν σε fake news από τα media, αναφερόμενος στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης.

«Το Ισραήλ κατηγορείται για γενοκτονία αλλά συμβαίνει το αντίθετο» πρόσθεσε. Ο Νετανιάχου στην ομιλία του αντικρούει τις κατηγορίες ότι ηθελημένα το Ισραήλ οδηγεί σε λιμοκτονία τους κατοίκους της Γάζας.

«Αν υπάρχουν κάτοικοι της Γάζας που δεν έχουν αρκετά τρόφιμα, είναι επειδή η Χαμάς τα κλέβει. Η Χαμάς τα κλέβει, τα συσσωρεύει και τα πουλάει σε εξωφρενικές τιμές για να πολεμήσει την πολεμική της μηχανή», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Αυτά τα αντισημιτικά ψέματα έχουν συνέπειες» απειλεί ο Νετανιάχου. σχεδόν το 90% των Παλαστινίων πανηγύρισαν την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, χόρευαν στις στέγες των σπιτιών. Ό,τι είχαν κάνει και στην επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου», είπε ο Νετανιάχου.

Αναφερόμενος στη λύση των δύο κρατών είπε ότι «το πρόβλημα είναι ότι οι Παλαιστίνιοι δεν πιστεύουν σε αυτό, θέλουν παλαστινιακό κράτος αντί για ισραηλινό γι' αυτό και κάθε φορά που τους προτάθηκε το απέρριπταν και κάθε φορά που τους δίνονταν εδάφη, τα χρησιμοποιούσαν για επιθέσεις. Έκαναν τη Γάζα, βάση τρομοκρατίας» είπε.

«Η επίμονη άρνηση της Παλαιστινιακής πλευράς για την λύση των δύο κρατών διαιωνίζει αυτή την κατάσταση. Πώς δεν μπορούν οι παγκόσμιοι ηγέτες να το δουν αυτό;» αναρωτήθηκε και εξαπέλυσε επίθεση στους παγκόσμιους ηγέτες. Πάντα υπόσχονται ποτέ δεν πραγματοποιούν τις δεσμεύσεις τους, οι παλαιστινιακές Αρχές σημείωσε.

«Σε αυτούς θέλετε να δώσετε κράτος; Αυτό που κάνετε είναι να τους ανταμείβετε. Το να αναγνωρίσετε κράτος της Παλαιστίνης ένα μίλι μακριά από το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου είναι σαν να δίνετε στην Αλ Κάιντα κράτος, 1 μίλι μακριά από τη Νέα Υόρκη μετά την 11η Σεπτεμβρίου».

Αποκάλεσε την απόφαση χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Βρετανίας, να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, ως «εθνική αυτοκτονία» για το Ισραήλ. «Είναι «καθαρή τρέλα, είναι παράνοια και δεν θα το κάνουμε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Μήνυμα στους ηγέτες της Δύσης: Δεν θα υπομείνουμε ένα παλαιστινιακό κράτος».

Μιλώντας για τους κατοίκους του Ιράν, είπε τη φράση «They will make Iran great again» (θα κάνουν το Ιράν σπουδαίο ξανά) παραφράζοντας την ατάκα του Τραμπ για την Αμερική. Οι γιοι και οι κόρες μας παλεύουν σαν λιοντάρια για το όνειρο ενός ελεύθερου κράτους. Οι εχθροί του Ισραήλ πριν από δύο χρόνια πήγαν να σβήσουν αυτή τη φλόγα είπε λίγο πριν κατέβει από το βήμα του ΟΗΕ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

{https://www.youtube.com/watch?v=3kJSbEhGeB8}