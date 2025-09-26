Διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος και νερού. Η αστυνομία επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από το σούρουπο έως το ξημέρωμα, καθώς λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν τράπεζες και καταστήματα.

Έρημη πόλη θύμιζε το πρωί της Παρασκευής η πρωτεύουσα της Μαδαγασκάρης, λίγες ώρες μετά τις βίαιες διαμαρτυρίες κατοίκων για τις συχνές διακοπές ρεύματος και την έλλειψη νερού.

Η διαδήλωση στο Ανταναναρίβο, με τη συμμετοχή κυρίως νέων, αντιμετωπίστηκε με αστυνομική βία, χρήση πλαστικών σφαιρών και δακρυγόνων, με στόχο τη διάλυση του πλήθους. Η ένταση συνεχίστηκε τη νύχτα, ωθώντας την αστυνομία να επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας από το σούρουπο έως το ξημέρωμα, καθώς λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν τράπεζες και καταστήματα.

{https://www.youtube.com/watch?v=MDmW7vnllYY}

Στις φλόγες επίσης τυλίχθηκαν σπίτια τριών βουλευτών της κυβέρνησης. Ένας σταθμός του νέου συστήματος τελεφερίκ της πόλης - ένα από τα εμβληματικά έργα υποδομής της κυβέρνησης - έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Υπάρχουν αναφορές για πέντε νεκρούς, ωστόσο το AFP δεν μπόρεσε να επαληθεύσει την πληροφορία.

{https://www.youtube.com/watch?v=__brmcr_duU}

Η κυκλοφορία ξεκίνησε ξανά στο κέντρο της πόλης το πρωί, αν και η κίνηση στους δρόμους είναι πολύ κάτω από τα κανονικά επίπεδα.

Οι διαδηλωτές εξέφρασαν την οργή τους για τις συνεχείς διακοπές νερού και ρεύματος, οι οποίες συχνά αφήνουν σπίτια και επιχειρήσεις στο σκοτάδι για πάνω από 12 ώρες κάθε μέρα, σε όλη τη χώρα.

{https://www.youtube.com/shorts/U2ErGcUODEg}

Το νησί του Ινδικού Ωκεανού είναι μια από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι είναι ο κορυφαίος παραγωγός βανίλιας, ένα από τα πιο ακριβά μπαχαρικά μετά το σαφράν.

Πολλοί κατηγορούν την κυβέρνηση του Προέδρου Άντρι Ραζοελίνα ότι δεν κατάφερε να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης.

Με πληροφορίες από AFP