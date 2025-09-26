Η τρίτη κατά σειρά καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί τον στέλνει στην φυλακή: Η «εκδίκηση» του Μουαμάρ Καντάφι, άλλοτε συμμάχου του πρώην προέδρου της Γαλλίας που δολοφονήθηκε το 2011.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, δήλωσε ότι θα «κοιμηθεί στη φυλακή αλλά με το κεφάλι ψηλά» μετά την καταδίκη του για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης - η πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας που πρώην αρχηγός κράτους οδηγείται στην φυλακή.

Η απόφαση και η επιβολή της ποινής ακολούθησαν δίκη στην οποία ο ίδιος και οι συνεργάτες του κατηγορήθηκαν για συμφωνία με το καθεστώς του εκλιπόντος Λίβυου δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση για την προεκλογική εκστρατεία του Σαρκοζί το 2007.

Σε μια αιφνιδιαστική απόφαση, η δικαστής Ναταλί Γκαβαρίνο επέβαλε ένα είδος ποινής που αναγκάζει τον 70χρονο Σαρκοζί να εκτίσει ποινή φυλάκισης ακόμη και αν ασκήσει έφεση. Η δικαστής αιτιολόγησε την απόφαση υποστηρίζοντας ότι τα αδικήματα ήταν «εξαιρετικής σοβαρότητας» και «πιθανώς να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Η έναρξη της ποινής θα καθοριστεί στις 13 Οκτωβρίου, με τους εισαγγελείς να έχουν προθεσμία ενός μηνός για να τον ενημερώσουν πότε θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

{https://www.instagram.com/p/DPCPAFIiEuG/?utm_source=ig_web_copy_link}

«Δεν ντροπιάζουν εμένα, αλλά την εικόνα της Γαλλίας»

Η ποινή ήταν αυστηρότερη από ό,τι πολλοί περίμεναν. Καθώς έφευγε από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο Σαρκοζί εξέφρασε την οργή του λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Αυτό που συνέβη σήμερα ... είναι εξαιρετικά σοβαρό σε σχέση με το κράτος δικαίου και για την εμπιστοσύνη που μπορεί κανείς να έχει στο δικαστικό σύστημα».

«Αν θέλουν οπωσδήποτε να κοιμηθώ στη φυλακή, θα κοιμηθώ στη φυλακή, αλλά με το κεφάλι ψηλά».

Ο Σαρκοζί, που έχει αρνηθεί κάθε παράπτωμα ενώπιον του δικαστηρίου, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. «Είμαι αθώος. Αυτή η δικαστική απόφαση είναι σκανδαλώδης», είπε. «Αυτοί που με μισούν νομίζουν πως θα ταπεινώσουν. Αλλά αυτό που ταπείνωσαν σήμερα είναι η Γαλλία, η εικόνα της Γαλλίας».

Ο πρώην πρόεδρος κρίθηκε ένοχος για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά αθωώθηκε από τις κατηγορίες για παθητική διαφθορά, υπεξαίρεση λιβυκών δημοσίων πόρων και παράνομη χρηματοδότηση εκστρατείας, καθώς δεν αποδείχθηκε πως χρήματα από τη Λιβύη κατευθύνθηκαν απευθείας στην καμπάνια του.

Το δικαστήριο εξήγησε ότι η καταδίκη για συνωμοσία αφορά τη συμμετοχή του Σαρκοζί σε μια ομάδα που προετοίμασε αδίκημα διαφθοράς μεταξύ 2005 και 2007.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου σημείωσε ότι ο Σαρκοζί επέτρεψε στους στενούς συνεργάτες του να έρθουν σε επαφή με Λίβυους αξιωματούχους «για να εξασφαλίσουν ή να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν οικονομική στήριξη από τη Λιβύη με σκοπό τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας».

Καθώς έβγαινε από το δικαστήριο μαζί με τη σύζυγό του, την τραγουδίστρια και πρώην μοντέλο Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, οι κάμερες την «έπιασαν» να αρπάζει το κόκκινο καλύμμα του μικροφώνου της ιστοσελίδας ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediapart - που πρώτη είχε ξεκινήσει ρεπορτάζ για το σκάνδαλο της Λιβύης - και να το ρίχνει στο έδαφος.

{https://x.com/CLPRESSFR/status/1971183416797446362}

Αργότερα ανήρτησε στο Instagram: «Η αγάπη είναι η απάντηση» με το hashtag #Hatewillnotwin.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στο δικαστήριο ότι ο Σαρκοζί και οι συνεργάτες του συνήψαν ένα «πακέτο διαφθοράς» με τον Καντάφι και το λιβυκό καθεστώς το 2005 για να χρηματοδοτηθεί παράνομα η επιτυχημένη προεκλογική καμπάνια του Σαρκοζί δύο χρόνια αργότερα.

Όπως ακούστηκε στη δίκη, σε αντάλλαγμα για τα χρήματα, το λιβυκό καθεστώς ζήτησε διπλωματικές, νομικές και επιχειρηματικές διευκολύνσεις, ενώ ο Σαρκοζί θα έπρεπε να αποκαταστήσει τη διεθνή εικόνα του Καντάφι. Ο αυταρχικός Λίβυος ηγέτης, του οποίου η 41ετής διακυβέρνηση χαρακτηριζόταν από παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε απομονωθεί διεθνώς λόγω της σύνδεσης του καθεστώτος του με την τρομοκρατία, περιλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στην πτήση Pan Am 103 πάνω από το Λόκερμπι της Σκωτίας τον Δεκέμβριο του 1988.

Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν μέλη του περιβάλλοντος του Σαρκοζί ότι συναντήθηκαν με μέλη του καθεστώτος Καντάφι στη Λιβύη το 2005, όταν ο Σαρκοζί ήταν υπουργός Εσωτερικών. Λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας το 2007, ο Σαρκοζί προσκάλεσε τον Λίβυο ηγέτη για επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της οποίας στήθηκε η σκηνή του Βεδουίνου στους κήπους κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Υπενθυμίζεται ωστόσο πως το 2011, ο Σαρκοζί έθεσε τη Γαλλία στην πρώτη γραμμή των αεροπορικών επιδρομών του ΝΑΤΟ κατά των στρατευμάτων του Καντάφι, που βοήθησαν τους αντάρτες να ανατρέψουν το καθεστώς του. Ο Καντάφι συνελήφθη και σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2011.

{https://x.com/Reuters/status/1971283560804831593}

Τρίτη και «φαρμακερή» για τον Σαρκοζί

Οι κατηγορίες για μυστική χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας έκαναν αυτή τη δίκη τη μεγαλύτερη υπόθεση διαφθοράς που αντιμετώπισε ο Σαρκοζί. Είχε ήδη καταδικαστεί σε δύο ξεχωριστές υποθέσεις, ενώ του είχε αφαιρεθεί η υψηλότερη διάκριση της Γαλλίας, η Λεγεώνα της Τιμής.

Στην πρώτη υπόθεση, ο Σαρκοζί καταδικάστηκε για διαφθορά και κατάχρηση της επιρροής του σε παράνομες προσπάθειες να εξασφαλίσει ευνοϊκές αποφάσεις από δικαστή. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους, την οποία εκτέλεσε φέτος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για τρεις μήνες πριν του χορηγηθεί υπό όρους αποφυλάκιση. Ήταν η πρώτη φορά που πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναγκάστηκε να φορά ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ο Σαρκοζί αναγκάστηκε, μάλιστα, να φορά το βραχιολάκι σε μέρος της δίκης για τη χρηματοδότηση της καμπάνιας στη Λιβύη.

Στη δεύτερη υπόθεση, καταδικάστηκε για απόκρυψη της υπέρβασης του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο νόμος για τις προεκλογικές εκστρατείες στην αναμέτρηση του 2012, την οποία μάλιστα έχασε από τον σοσιαλιστή υποψήφιο, Φρανσουά Ολάντ. Ο Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση και για τις δύο καταδίκες.

Παρά τις καταδίκες, ο Σαρκοζί συνεχίζει να συναντάται και να συμβουλεύεται σημαντικές προσωπικότητες της δεξιάς και του κέντρου στη γαλλική πολιτική. Πρόσφατα συναντήθηκε με τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνού, ο οποίος ακόμη δεν έχει σχηματίσει κυβέρνηση μετά την κατάρρευση της προηγούμενης αυτόν τον μήνα.