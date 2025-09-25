«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν.

Η Τουρκία θα κάνει ό,τι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε λακωνικά μεταξύ άλλων ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα της Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

«Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο» είπε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν ενώπιον των δημοσιογράφων, λίγο πριν ξεκινήσει η κατ' ίδιαν συνάντηση των δύο προέδρων.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».