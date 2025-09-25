Το βράδυ της Δευτέρας είχε κλείσει για περίπου τρεις ώρες το αεροδρόμιο της νορβηγικής πρωτεύουσας εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή του Όσλο.

Νέα «εισβολή» drones καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα σε τέσσερα αεροδρόμια στη Δανία, δύο ημέρες αφότου είχε κλείσει για τον ίδιο λόγο το διεθνές αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Η αρχή έγινε με την αεροπορική βάση του Όλμποργκ στα βόρεια, η οποία έκλεισε όταν εντοπίστηκαν μη εξουσιοδοτημένα drones στον εναέριο χώρο της. Τρία μικρότερα αεροδρόμια στα νότια τη χώρας - το Έσμπιεργκ, το Σέντερμποργκ και το Σκρίντστρουπ - ανέφεραν επίσης δραστηριότητα drones, αλλά δεν διέκοψαν τη λειτουργία τους.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της σημερινής «εισβολής» και της «σοβαρότερης επίθεσης κατά δανικών υποδομών» που σημειώθηκε την Δευτέρα, επισημαίνοντας πως η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου του Άαλμποργκ επηρεάζει επίσης τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας καθώς χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

«Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος είναι ο στόχος των drones και ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, καθώς οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι συσκευές ήταν ορατές από το έδαφος, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο φάρσας. Τόνισε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες ή τους κατοίκους, αλλά κάλεσε το κοινό να παραμείνει σε απόσταση από την περιοχή.

Από τις τρεις πτήσεις που επηρεάστηκαν στο Όλμποργκ, οι δύο επέστρεψαν στην Κοπεγχάγη και η τρίτη στην πόλη Κάραπ.

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ανακοίνωσε ότι αφίξεις και αναχωρήσεις στο αεροδρόμιο θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τις 06:00 τοπική ώρα (04:00 GMT) την Πέμπτη.

Τη Δευτέρα, το αεροδρόμιο Κάστρουπ στην Κοπεγχάγη είχε αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία του για αρκετές ώρες μετά τον εντοπισμό πολλών drones. «Αυτό λέει κάτι για τις εποχές που ζούμε και για το τι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε ως κοινωνία», είχε δηλώσει σχετικά η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η ρωσική εμπλοκή δεν μπορεί να αποκλειστεί – σχόλιο που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε «αβάσιμο».

Η Ευρώπη βρίσκεται σε αυξημένο συναγερμό μετά από αναφορές αρκετών χωρών-μελών του ΝΑΤΟ για ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους. Την περασμένη εβδομάδα, Εσθονία και Πολωνία ζήτησαν διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, μετά τις κατηγορίες για ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους σε ξεχωριστά περιστατικά.

Η Ρουμανία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, κατήγγειλε ότι ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριό της χώρο.

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, ενώ για το περιστατικό στην Πολωνία υποστήριξε ότι δεν ήταν σκόπιμο. Δεν σχολίασε, τέλος, το επεισόδιο στη Ρουμανία.

Μετά από συνάντηση την Τρίτη, το ΝΑΤΟ εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας και προειδοποιώντας ότι θα χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά μέσα» για να αμυνθεί.

«Η Ρωσία φέρει πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, που είναι κλιμακωτικές, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένου υπολογισμού και θέτουν ζωές σε κίνδυνο. Πρέπει να σταματήσουν», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί πως γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως «ναι, είμαστε μια αμυντική συμμαχία, αλλά δεν είμαστε αφελείς, οπότε βλέπουμε τι συμβαίνει», ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο.