Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη μείωση των δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στο 15%, από το προηγούμενο 25%, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τους όρους της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.

Η απόφαση γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημου εγγράφου του Υπουργείου Εμπορίου και του Γραφείου του Εκπροσώπου Εμπορίου, το οποίο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο την Τετάρτη και περιγράφει τις αλλαγές σε σειρά αγαθών.

Η είδηση είχε άμεσο αντίκτυπο στις αγορές, με τις μετοχές μεγάλων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να σημειώνουν ράλι. Η Volkswagen, η Porsche και η Mercedes-Benz κατέγραψαν ισχυρή άνοδο, με την Porsche να ενισχύεται έως και 3,8% στη Φρανκφούρτη, μετά από μια περίοδο κατά την οποία είχε επηρεαστεί έντονα από τους δασμούς.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν εξαιρέσεις σε τομείς όπως τα αεροσκάφη, τα εξαρτήματα αεροσκαφών, τα γενόσημα φάρμακα, καθώς και ορισμένα μέταλλα και μεταλλεύματα, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Η μείωση των δασμών για τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά συνδέθηκε άμεσα με τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει τους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα. Η σχετική νομοθεσία εγκρίθηκε στις 28 Αυγούστου, ανοίγοντας τον δρόμο στην κυβέρνηση Τραμπ να εφαρμόσει τις νέες χρεώσεις.

Μέχρι σήμερα, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα υπόκειντο σε επιπλέον δασμό 25%, γεγονός που επιβάρυνε σημαντικά το κόστος τους στην αμερικανική αγορά. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω τροποποιήσεων στη λίστα προϊόντων, μετά και το διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, το οποίο παρέχει στην κυβέρνησή του μεγαλύτερη ευχέρεια να προσαρμόζει τους δασμούς στις εμπορικές της σχέσεις.