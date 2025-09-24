Οι περισσότεροι από τους τραυματίες χτυπήθηκαν από θραύσματα των drones των Χούθι.

Επίθεση με drones εξαπέλυσαν οι Χούθι της Υεμένης κατά της πόλης Εϊλάτ του Ισραήλ νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης.

Άμεσα στην πόλη ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες ενώ σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom 20 άτομα μεταφέρθηκαν τραυματισμένα στο νοσοκομείο Γιοσέφταλ της παραλιακής πόλης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο άνδρες περίπου 60 ετών σε σοβαρή κατάσταση, ένα άτομο μέτρια τραυματισμένο και άλλα 17 ελαφρά, σύμφωνα με την υπηρεσία. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες χτυπήθηκαν από θραύσματα, αναφέρουν οι Times of Israel.

Βίντεο από την επίθεση έχουν ήδη αναρτηθεί στα social media.

{https://twitter.com/manniefabian/status/1970862589857968559}

{https://twitter.com/manniefabian/status/1970863030251753769}

{https://twitter.com/manniefabian/status/1970861657287962858}

«Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έστειλε ένα ελικόπτερο για να μεταφέρει τους σοβαρά τραυματίες από την επίθεση με drone των Χούθι στο Εϊλάτ στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπιρσίβα. Το μικρό νοσοκομείο Γιοσέφταλ του Εϊλάτ νοσηλεύει περίπου 20 άλλους τραυματίες από την επίθεση. Ο στρατός λέει ότι στρατεύματα επιχειρούν στο σημείο της σύγκρουσης μαζί με αστυνομικούς» αναφέρει ο πολεμικός ανταποκριτής Mannie Fabian.

{https://twitter.com/manniefabian/status/1970879345427173710}