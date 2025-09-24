Η Τουρκία βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τις ελευθερίες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με έκθεση της MKO Freedom House που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε αργά χθες Τρίτη τη σύλληψη του Μπογκάτς Σοϊντεμίρ, παρουσιαστή της εκπομπής «Soguk Savas» στο YouTube, και του καλεσμένου του ράπερ Ενές Ακγκιουντούζ, επειδή οι δύο άνδρες αστειεύτηκαν για ένα ρητό του προφήτη Μωάμεθ.

Η αντιπαράθεση προέκυψε όταν διαβάστηκε στη διάρκεια της εκπομπής ένα αστείο τηλεθεατή, το οποίο ήταν λογοπαίγνιο της φράσης «Το αλκοόλ είναι η μητέρα όλων των κακών», το οποίο συνήθως αναφέρεται ως χαντίθ (κείμενα που παρουσιάζουν τα λόγια και τις πράξεις του Μωάμεθ).

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το αστείο αυτό μπορεί να συνιστά υποκίνηση θρησκευτικού μίσους, ενώ περιείχε και σεξουαλικό υπαινιγμό που, σύμφωνα με επικριτές, συνιστά προσβολή προς τον Μωάμεθ.

Ο Σοϊντεμίρ ζήτησε συγγνώμη μέσα από τα social media λέγοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει θρησκευτικές αξίες και εξήγησε ότι το επίμαχο αστείο ήταν ένα σχόλιο θεατή που ο ίδιος διάβασε στον αέρα της εκπομπής και θεώρησε ότι ήταν λογοπαίγνιο.

«Νόμιζα ότι ήταν απλώς ένα λογοπαίγνιο, αλλά θα έπρεπε να το σκεφτώ καλύτερα», έγραψε προσθέτοντας ότι το απόσπασμα αφαιρέθηκε από το βίντεο της εκπομπής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Σοϊντεμίρ, γνωστός στο διαδίκτυο με το όνομα χρήστη «Educatedear», είναι influencer στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την εκπομπή του να μετρά περίπου 1,5 εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube.

Από την πλευρά του, ο Ακγκιουντούζ απέρριψε επίσης κάθε υπόνοια σκοπιμότητας και είπε ότι η συνομιλία τους παρερμηνεύτηκε.

Σημειώνεται πως τα τελευταία χρόνια η Τουρκία έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο στις ψηφιακές πλατφόρμες μέσω νόμων που διευρύνουν την κρατική εποπτεία διαδικτυακού περιεχομένου. Οι αρχές απαγορεύουν τακτικά την πρόσβαση σε ιστοσελίδες, ερευνούν τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιβάλλουν κυρώσεις σε πλατφόρμες επειδή δεν συμμορφώνονται με τις εντολές αφαίρεσης περιεχομένου.

Αν και η Τουρκία παραμένει επισήμως κοσμική χώρα, οι αρχές συχνά διώκουν δημόσια πρόσωπα για σχόλιά τους σχετικά με το ισλάμ, τον ισλαμικό νόμο και τον Προφήτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ