«Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού μας ενισχύει μόνο τη δέσμευσή μας. Δεν θα φιμωθούμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του o Global Sumud Flotilla.

Μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά στα σκάφη του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Sumud Flotilla. Σύμφωνα με αναφορές, έγιναν επιθέσεις με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και παρεμβολές στις επικοινωνίες, ενώ πολλά drones πετούν πάνω από τον στόλο, ο οποίος εισέρχεται στην τελική ευθεία. «Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παράσχουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού μας ενισχύει μόνο τη δέσμευσή μας. Δεν θα φιμωθούμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του o Global Sumud Flotilla.

{https://www.instagram.com/p/DO9gqbtCMvV/?utm_source=ig_embed}

Σύμφωνα με το Al Jazeera οι πρώτες εκρήξεις αναφέρθηκαν καθώς τα σκάφη έπλεαν νότια της Κρήτης.

«Μόλις ακούσαμε τη δέκατη έκρηξη. Δεν σταμάτησαν να επιτίθενται στην αποστολή μας», δήλωσε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Αβίλα σε βίντεο που κοινοποιήθηκε μέσα από ένα από τα σκάφη του στόλου.

{https://www.instagram.com/reel/DO9xFj2DKJ2/?utm_source=ig_embed}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όπως είπε ο Αβίλα, «Γνωρίζουμε ότι τα κάνουν αυτά για ψυχολογικό πόλεμο. Τα drones βρίσκονται από πάνω μας συνέχεια, ωστόσο τώρα είναι σοβαρές και πιο επικίνδυνες οι επιθέσεις».

Ο ίδιος κάλεσε τους ανθρώπους να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους να σταματήσουν τις επιθέσεις.

«Είμαστε μια ανθρωπιστική, μη βίαιη αποστολή αλληλεγγύης. Φέρνουμε τρόφιμα και βοήθεια για να ανοίξουμε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο. Προστατευόμαστε από το διεθνές δίκαιο. Είμαστε μέρος της συνείδησης του κόσμου που ξέρει ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στα πεινασμένα παιδιά να μένουν χωρίς φαγητό, χωρίς βοήθεια», τόνισε.

«Συνεχίζουμε λοιπόν την αποστολή μας, αλλά σας χρειαζόμαστε. Σας χρειαζόμαστε, να ξεσηκωθείτε. Σας χρειαζόμαστε να πιέσετε τις κυβερνήσεις σας. Δεχόμαστε επίθεση αυτή τη στιγμή».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε νωρίτερα φαίνεται να έχει καταγράφει η στιγμή μιας από τις εκρήξεις.

{https://www.instagram.com/p/DO9k0ENCPh4/?short_redirect=1}

Λίαμ Κάνινγκχαμ: Εγκληματική συμπεριφορά σε διεθνή ύδατα

Ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνινγκχαμ (Game of Thrones) σε μια σειρά από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τις επιθέσεις στον στολίσκο ως «εγκληματική συμπεριφορά σε διεθνή ύδατα» από το «γενοκτονικό καθεστώς του Τελ Αβίβ».

«Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει αυτήν την εγκληματική συμπεριφορά σε διεθνή ύδατα», έγραψε ο Κάνινγκχαμ, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν άνθρωποι από 44 διαφορετικές χώρες σε αυτό το ταξίδι».

Προειδοποίηση σε Μακρόν

Η ευρωβουλεύτρια της Ανυπότακτης Γαλλίας Ρίμα Χασάν, που συμμετέχει στην αποστολή, απευθυνόμενη στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, έγραψε στο προφίλ της στο X:

«Αρκετές δεκάδες Γάλλοι υπήκοοι βρίσκονται στο πλοίο! Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν!»

Το Ισραήλ έχει απαγορεύσει στην Χασάν την είσοδο στο Ισραήλ και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, λόγω της υποστήριξής της στα μποϊκοτάζ των ισραηλινών προϊόντων και του ακτιβισμού της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων.

{https://x.com/RimaHas/status/1970658663217143998}

Ανακοίνωση του March To Gaza Greece

«Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος» υπογραμμίζει σε έκτακτη ανακοίνωσή του το March To Gaza Greece.

«Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR», τονίζει η ανακοίνωση.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122139694670877778&id=61576333366153&ref=embed_post}