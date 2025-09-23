Όσα υποστηρίζει η Τουρκία για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Η πρόωρη ανακοίνωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, από πλευράς φαίνεται πως είναι η αιτία της αναβολής του τετ α τετ των δύο ανδρών. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Milliyet οι ευθύνες του ραντεβού που δεν έγινε βαρύνουν την Ελλάδα καθώς, όπως γράφουν, η ελληνική πλευρά έσπευσε να ανακοινώσει τη συνάντηση πρόωρα και όχι «από κοινού» όπως είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές.

Πάντα σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, η πρωτοβουλία για μια νέα συνάντηση ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε από την Αθήνα. Ο επικεφαλής Σύμβουλος του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, συζήτησε το θέμα με τον Έλληνα ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του προέδρου Ερντογάν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν η συνάντηση να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωσή της. Η ελληνική πλευρά όμως προχώρησε σε πρόωρη ανακοίνωση του ραντεβού, γεγονός που συνιστούσε παραβίαση της άτυπης συμφωνίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η τουρκική προεδρία να ζητήσει την αναβολή της σημερινής συνάντησης, όπως μεταδίδει η εφημερίδα.

Μαρινάκης: Δεν θα απολογηθεί η Ελλάδα για την αναβολή

Απαντήσεις για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν έδωσε πάντως νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό One και τον Σταμάτη Ζαχαρό, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι «επίκειται η οριστικοποίηση μιας νέας συνάντησης». Και συνέχισε: Η σύσκεψη ανακοινώθηκε χθες χωρίς συγκεκριμένη ώρα. Προηγήθηκε η συνεννόηση των δυο πλευρών ελληνικής- τουρκικής και κλείστηκε η συνάντηση για τς 14:00 (ώρα Νέας Υόρκης). Ωστόσο, ζητήθηκε από την πλευρά της Τουρκίας να αλλάξει για αύριο η συνάντηση. Έτσι αναμένουμε να βρεθεί η κοινή ώρα».

Για τον κ. Βελόπουλο, είπε: Ας πούμε ότι έχουμε ακύρωση της συνάντησης και μια προσχηματική αναβολή. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια καθώς άλλο αναβολή άλλο ακύρωση, πρέπει να πάρουν ένα μέρος κατά της χώρας μας και να επιτεθούν πριν καλά - καλά μάθουν τι συνέβη; Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση η κυβέρνηση; Ότι είναι μια διπλωματική ήττα της κυβέρνησης; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση, οι θέσεις μας ενοχλούν; Από τη μια μας λένε ότι δεν θα έπρεπε να συνομιλούμε με πειρατή. Εμείς λεμε συνομιλούμε και κερδίζουμε. Και ρητορικά θα σας ρωτήσω, θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει τη χώρα στο Ιόνιο στα 12νμ; Θυμάστε άλλη χώρα που να έχει υπογράψει ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία; Θυμάστε άλλη χώρα που να έχει προχωρήσει στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θυμάστε άλλο Πρωθυπουργό να έχει θέσει το casus belli;».