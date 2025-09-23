Ο Μακρόν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Τραμπ να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης που διακαώς επιθυμεί αλλά με συγκεκριμένο όρο.

«Βλέπω έναν Αμερικανό πρόεδρο που είναι κινητοποιημένος και που είπε σήμερα το πρωί (στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ) "Θέλω ειρήνη, θα λύσω αυτή τη σύγκρουση" - ο οποίος θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης είναι δυνατό (να το πάρει) μόνο αν σταματήσετε αυτή τη σύγκρουση» δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο BFMTV από το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Μακρόν δήλωσε ότι «μόνο ένα άτομο θα μπορούσε να κάνει κάτι για την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα- ο Αμερικανός πρόεδρος».

«Πρέπει να πιέσει την ισραηλινή κυβέρνηση ώστε να σταματήσει. Να σταματήσει τη σύγκρουση στη Γάζα, για να απελευθερώσουμε επιτέλους τους ομήρους» που κρατούνται από την παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα Χαμάς», είπε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Παραδέχτηκε ότι ακόμη και μετά την αναγνώριση εκ μέρους της Γαλλίας του κράτους της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση, η Ουάσινγκτον είναι αυτή που είχε επιρροή στο Ισραήλ.

«Γιατί μπορεί αυτός (ο Τραμπ) να κάνει περισσότερα από εμάς; Δεν παραδίδουμε όπλα (στο Ισραήλ) που επιτρέπουν τη διεξαγωγή της σύγκρουσης στη Γάζα», είπε ο Μακρόν και υποστήριξε ότι ένα παλαιστινιακό κράτος «θα δημιουργηθεί πραγματικά την ημέρα που το Κράτος του Ισραήλ θα το αναγνωρίσει».

Υπάρχουν ανησυχίες ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να απαντήσει στην κίνηση της Γαλλίας με αντίποινα, όπως το κλείσιμο του γαλλικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ, το οποίο χρησιμοποιείται έντονα από τους Παλαιστίνιους, ή την προσάρτηση εδαφών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στο ενδεχόμενο αυτό ο Μακρόν απάντησε πως «είμαστε έτοιμοι. Έχουμε σχεδιάσει όλες τις πιθανές επιλογές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε αδρανείς. Απλώς σχεδιάζουμε πράγματα και θα υπερασπιζόμαστε πάντα τα συμφέροντα της Γαλλίας», πρόσθεσε χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

