Ο Τραμπ απέφυγε ωστόσο να πει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις εναέριες παραβιάσεις από ρωσικά αεροσκάφη που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι στηρίζει τις καταρρίψεις από ΝΑΤΟϊκές χώρες, όταν παραβιάζεται εναέριος χώρος τους.

Απέφυγε ωστόσο να πει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών σε ανάλογες περιπτώσεις. «Εξαρτάται από την περίσταση», είπε. «Αλλά ξέρετε, είμαστε πολύ ισχυροί απέναντι στο ΝΑΤΟ».

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν κατά τη σύντομη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας χωρίς άδεια την Παρασκευή. Αυτό συνέβη την εβδομάδα μετά την είσοδο αρκετών ρωσικών drones και μαχητικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας απογείωση μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-35.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα ότι θα καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη ή drones που εμπλέκονται σε περαιτέρω παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.