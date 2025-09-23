«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά καταπληκτικό», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχαν μια σύντομη συνάντηση ενώπιον δημοσιογράφων, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Η συνάντηση, η τέταρτη από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο, πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΝΑΤΟ και Μόσχας, αναφορικά με τις τις ρωσικές αεροπορικές παραβιάσεις σε συμμαχικές χώρες, ενώ η πίεση των ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία έχει βαλτώσει.

«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία. Είναι πραγματικά καταπληκτικό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Παραδέχθηκε ότι ο Ουκρανός ηγέτης δίνει «μια σκληρή μάχη» και θα «δουν πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό», πριν μετριάσει τη σημασία της συνάντησης λέγοντας πως ΗΠΑ πραγματοποιούν περίπου 30 τέτοιες συναντήσεις.

Ο Ζελένσκι ξεκίνησε ευχαριστώντας τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να υποστηρίξει την Ουκρανία και να τερματίσει τον πόλεμο. Τόνισε ότι αυτός και ο Τραμπ θα συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας και θα ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο για την τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο της μάχης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, είπε ότι υποστηρίζει τις χώρες του ΝΑΤΟ που καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη τα οποία εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους, ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τις χώρες της ΕΕ. «Ναι, τις στηρίζω», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε σχετικά.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ προτίθενται να βοηθήσουν στο συγκεκριμένο ζήτημα ο Τραμπ εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός λέγοντας πως «εξαρτάται από τις περιστάσεις». Ο Τραμπ στη συνέχεια επαίνεσε το ΝΑΤΟ για την αύξηση των συνεισφορών του στις αμυντικές δαπάνες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να τηλεφωνήσει στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν για να τον παροτρύνει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να πιεστούν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς δεσμούς με τη Μόσχα. «Είναι φίλος μου. Δεν του έχω μιλήσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι αν το είχα κάνει, μπορεί να είχε σταματήσει και νομίζω ότι θα το κάνω», δήλωσε ο Τραμπ πριν τη σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι απειλές Τραμπ στη Ρωσία

Νωρίτερα το απόγευμα της Τρίτης, ο Τραμπ μιλώντας από το βήμα της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απείλησε με «ισχυρούς δασμούς» τη Ρωσιά εάν «δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο» στην Ουκρανία. Έχει δηλώσει ότι «σε περίπτωση που η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως προετοιμασμένες να επιβάλουν έναν πολύ ισχυρό γύρο ισχυρών δασμών». Αλλά επέπληξε και τους Ευρωπαίους συμμάχους και είπε ότι θα «πρέπει να συνταχθούν» με τις ΗΠΑ «υιοθετώντας τα ίδια ακριβώς μέτρα».

«Από τους 7 πολέμους που έχω σταματήσει νόμιζα ότι στην Ουκρανία θα ήταν ο πιο εύκολος. Όλοι νόμιζαν ότι η Ρωσία θα κέρδιζε τον πόλεμο σε 3 μέρες αλλά δεν έγινε έτσι] είπε ο Τραμπ.

Κίνα και Ινδία είναι οι «χορηγοί» αυτού του συνεχιζόμενου πολέμου, δήλωσε ενώ κατηγόρησε το ΝΑΤΟ ότι συμβάλλει στον πόλεμο εναντίον του παρέχοντας όπλα. «Όλες εδώ οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μας. Εσείς είστε πιο κοντά εμάς, μας χωρίζει ένας ωκεανός. Αγοράζετε πετρέλαιο από τη Ρωσία και πολεμάτε τη Ρωσία. Σταματήστε», είπε ο Τραμπ, δηλώνοντας πως είναι έτοιμος να επιβάλλει δασμούς.