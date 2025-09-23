Οι πρόσφατες ρωσικές ενέργειες είναι είτε σκόπιμες είτε «κραυγαλέα ανικανότητα», δήλωσε ο Μαρκ Ρούτε.

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας - συμπεριλαμβανομένων των εισβολών drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο και της παραβίασης του εσθονικού εναέριου χώρου με μαχητικά - ήταν είτε σκόπιμες, είτε «κραυγαλέα ανικανότητα», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Δεν θέλουμε να δούμε τη συνέχιση αυτού του επικίνδυνου μοτίβου από τη Ρωσία, σκοπίμως ή όχι, αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε κάθε σπιθαμή συμμαχικού εδάφους», τόνισε, σύμφωνα με τον Guardian.

Αναφερόμενος στην Εσθονία τόνισε ότι «Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο, είτε πρόκειται για άμεση απειλή για τη συνολική μας άμυνα, τη στάση μας και (...) θα ενεργούμε πάντα αναλόγως, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε αξιολόγηση άμεσης απειλής».

Παράλληλα εκτίμησε ότι ακόμη είναι «πολύ νωρίς» για να γνωρίζουμε αν η Ρωσία εμπλέκεται στις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη. «Οι Δανοί αξιολογούν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς συνέβη (...) Είναι πολύ νωρίς για να πούμε», είπε, προσθέτοντας ότι συνομίλησε με την Δανή πρωθυπουργό.

Η εισβολή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που προκάλεσε χθες, Δευτέρα, το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, ήταν η πιο σοβαρή επίθεση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε υποδομή της Δανίας, ανέφερε σε σημερινή δήλωσή της η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.