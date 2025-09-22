Η αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους με το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση αποτελεί μια προσπάθεια να γίνει ξεκάθαρο πως το Ισραήλ δεν μπορεί απλώς να προσαρτήσει εδάφη τα οποία το Διεθνές Δικαστήριο έχει κρίνει ως παράνομα κατεχόμενα.

Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και την Αυστραλία αναμένεται να πυροδοτήσει μια παγκόσμια διπλωματική αναταραχή, καθώς το Ισραήλ απειλεί με επέκταση του παράνομου εποικισμού της Δυτικής Όχθης - εν είδει αντιποίνων - κίνηση που πρόκειται να βαθύνει το χάσμα με την Ευρώπη και τα αραβικά κράτη.

«Η απάντηση στην πρόσφατη προσπάθεια να μας επιβληθεί ένα τρομοκρατικό κράτος στην καρδιά της πατρίδας μας θα δοθεί μετά την επιστροφή μου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περιμένετε», δήλωσε την Κυριακή ο Νετανιάχου, την ώρα που μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού πιέζουν ανοιχτά πλέον την προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, ειδικά της Κοιλάδας του Ιορδάνη.

Πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται τώρα πως το Ισραήλ πρόκειται να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ή να καταστήσει τη Γάζα ένα σωρό από συντρίμμια, ώστε οι Παλαιστίνιοι να αναγκαστούν να περάσουν τα σύνορα προς την Ιορδανία ή την Αίγυπτο.

Η Ουάσινγκτον φέρεται να είχε προειδοποιήσει τους συμμάχους ότι το Ισραήλ θα απαντούσε «συμβολικά»: οι κορυφαίοι αξιωματούχοι ήταν ενήμεροι πως η αντίδραση του Ισραήλ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο βασικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ, όπως οι Συμφωνίες του Αβραάμ, που στόχευαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και αραβικών κρατών, αν και πλέον απειλούνται με κατάρρευση.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από τα υπόλοιπα μέλη της συμμαχίας Five Eyes [προς το παρόν εκκρεμεί η απόφαση της Νέας Ζηλανδίας], αφήνει έκθετη την κυβέρνηση Τραμπ και αυξάνει τις εντάσεις σε μια περίοδο που οι εταίροι ήδη διαφωνούν για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, καθώς και για διμερή ζητήματα όπως οι δασμοί.

Σε ανοικτή επιστολή, κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες προειδοποίησαν την Κυριακή τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ και τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζ πως «η αναγνώριση θα θέσει τη χώρα σας σε αντίθεση με τη μακροχρόνια πολιτική και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ενδέχεται να προκαλέσει τιμωρητικά μέτρα».

Ασαφές παραμένει αν οι ΗΠΑ θα στηρίξουν ενεργά την απάντηση του Ισραήλ – συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής κατάληψης τμημάτων της Δυτικής Όχθης – ή αν απλά θα συναινέσει σιωπηλά στα νέα σχέδια του Νετανιάχου.

Σημειώνεται πως μέλη της δεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου έχουν ήδη προτείνει την προσάρτηση του 82% της Δυτικής Όχθης ως αντίποινα - κίνηση που πρακτικά θα χώριζε τα παλαιστινιακά εδάφη μεταξύ τους. Ο εθνικιστής υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, Ιταμάρ Μπεν-Γκιρ, δήλωσε την Κυριακή ότι η κίνηση «απαιτεί άμεσα αντίμετρα» και ότι θα υποβάλει πρόταση για «κυριαρχία στη Ιουδαία και Σαμάρεια».

Ακόμη όμως και αν το μαξιμαλιστικό σχέδιο που στηρίζει ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζάλελ Σμοτρίχ, δεν υιοθετηθεί, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να ανακοινώσει έστω μια συμβολική προσάρτηση διεθνώς αναγνωρισμένων παλαιστηνιακών εδαφών, πιθανόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αυτήν την εβδομάδα.

Η κίνηση θα εξοργίσει αραβικές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έχουν χαρακτηρίσει «κόκκινη γραμμή» την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων μόλις πέντε χρόνια μετά την επίσημη αναγνώριση του Ισραήλ.

Επιπλέον, θα ενισχύσει την υποστήριξη για νέες κυρώσεις και δασμούς στην ΕΕ, αυξάνοντας τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Βρυξελλών, την ώρα που οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν σχεδόν 6 δισ. δολάρια όπλων στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 3,8 δισ. δολαρίων για 30 ελικόπτερα AH-64 Apache και 1,9 δισ. δολαρίων για 3.200 οχήματα επιθετικών δυνάμεων.

Η Βρετανή υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Δευτέρα πως προειδοποίησε το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης: «Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι αυτή η απόφαση που παίρνουμε αφορά τον καλύτερο τρόπο να δείξουμε σεβασμό στην ασφάλεια του Ισραήλ, καθώς και την ασφάλεια των Παλαιστινίων.

«Πρόκειται για την προστασία της ειρήνης και της δικαιοσύνης και, το πιο σημαντικό, της ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους στην περιοχή για να το επιτύχουμε».

Η Ιβέτ Κούπερ τόνισε ότι οι εξτρεμιστές και από τις δύο πλευρές επιδιώκουν να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε προοπτική λύσης δύο κρατών, την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ηθική υποχρέωση να επαναφέρει: «Το εύκολο θα ήταν απλώς να αποχωρήσουμε και να πούμε ότι όλα είναι πολύ δύσκολα. Απλώς θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος, όταν έχουμε δει τέτοια καταστροφή, τέτοια οδύνη».

«Όπως αναγνωρίζουμε το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ... έτσι πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων να έχουν το δικό τους κράτος».

Σημειώνεται πως κάπου 12 κράτη αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους - μεταξύ των οποίων τρία οικονομικά ισχυρά κράτη της G7.

Όπως επισημαίνει ο Ρίτσαρντ Γκόουαν του think tank Crisis Group, «παρόλο που περισσότερα από τα τρία τέταρτα όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη, το γεγονός ότι σημαντικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ κάνουν τώρα και αυτοί το βήμα, έχει μεγάλη συμβολική σημασία».

Παρά τη σημασία της αυτή, η αναγνώριση δεν αλλάζει ουσιαστικά τη σκληρή πραγματικότητα της πλήρους καταστροφής της Γάζας, ούτε και την τρομακτική ανασφάλεια της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.