Ο Καναδάς γίνεται η πρώτη χώρα του G7 που αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος.

Στην επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης προχώρησαν σήμερα ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε ανακοίνωσή του στο X, ανέφερε:

«Ο Καναδάς αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία του για την οικοδόμηση ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το κράτος του Ισραήλ».

Αναγνώριση και από την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο

Η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο αμέσως ακολούθησαν το παράδειγμα του Καναδά αναγνωρίζοντας επίσημα το «ανεξάρτητο και κυρίαρχο» κράτος της Παλαιστίνης.

«Με αυτόν τον τρόπο, η Αυστραλία αναγνωρίζει τις νόμιμες και μακροχρόνιες προσδοκίες του λαού της Παλαιστίνης για ένα δικό του κράτος», δήλωσαν σε κοινή δήλωση ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζε και η υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία αποτελεί μέρος μιας «συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για την οικοδόμηση νέας δυναμικής για μια λύση δύο κρατών, ξεκινώντας με μια εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατήθηκαν στις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου 2023», πρόσθεσε η δήλωση.

Ο Κιρ Στάρμερ, από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε κι εκείνος με τη σειρά του, το μεσημέρι της Κυριακής (ώρα Ελλάδας) την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

«Σήμερα, για να αναζωογονήσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε.

«Ένα βήμα προς μια διαρκή ειρήνη»

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση από τη Βρετανία ενός παλαιστινιακου κράτους είναι ένα βήμα προς «μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την παλαιστινιακή προεδρία.

«Ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Κράτους Μαχμούντ Αμπάς χαιρετίζει την ανακοίνωση της αναγνώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς τη συγκεκριμενοποίηση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», αναφέρει η προεδρία.