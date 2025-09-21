Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε τουριστική περιοχή της Αττάλειας, στη νότια μεσογειακή ακτή της Τουρκίας.
Βίντεο έχουν καταγράψει τη δραματική νυχτερινή εκκένωση ξενοδοχείων στο τουριστικό θέρετρο Μπελέκ.
{https://x.com/ezgiiii_arsln/status/1969105047544856747}
{https://x.com/Antalya07_/status/1969119394853744863}
{https://x.com/Legitv7/status/1969176330932461619}
Η εντολή δόθηκε καθώς η μεγάλη φωτιά κινούνταν με ταχύτητα λόγω των θυελλωδών ανέμων και είχε πλησιάσει επικίνδυνα τις τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.
Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ξέσπασε νέα πυρκαγιά μεταξύ των περιοχών Κουντού και Μπέλεκ, η οποία προστίθεται σε μια σειρά διαδοχικών πυρκαγιών στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.
{https://x.com/volcaholic1/status/1969139149488718134}
{https://x.com/volcaholic1/status/1969361806268235946}
{https://x.com/WeatherMonitors/status/1969236885575815423}
Σύμφωνα με την «Antalya Hakkında», η φωτιά απείλησε περιοχές με θερμοκήπια φράουλας και πλέον κινείται προς τις ακτές της Μεσογείου.
Μαραθώνια μάχη δίνει η πυροσβεστική με δύναμη 800 πυροσβεστών, 14 αεροσκαφών και 20 ελικοπτέρων λόγω των θυελλωδών ανέμων που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση.