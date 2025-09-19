Σύσσωμη η κοινότητα των κωμικών στέκεται στο πλευρό του Τζίμι Κίμελ, εκτός από το Fox.

Η ελευθερία του λόγου κατά τον Τραμπ έγκειται στο κατά πόσο τον επαινεί ή τον θίγει, όπως φαίνεται από την τελευταία τηλεοπτική απομάκρυνση του Τζίμι Κίμελ.

Ο Τραμπ έδωσε το στίγμα της ελευθερίας του λόγου υπό τη δική του διακυβέρνηση, με αφορμή τον σάλο που έχει προκληθεί από την αναστολή της εκπομπής του επικριτή του Τζίμι Κίμελ. Αφού είπε – πάλι ψευδώς- ότι τα δίκτυα τον πολεμούν αλλά αυτός ακόμα και έτσι, με το 97% όπως είπε εναντίον του, κέρδισε τις εκλογές απείλησε ανοιχτά: «Μου δίνουν μόνο κακή δημοσιότητα και στον Τύπο. Δηλαδή, παίρνουν άδεια λειτουργίας. Θα έλεγα ότι ίσως η άδειά τους θα έπρεπε να αφαιρεθεί». Στην απειλή αυτή του προέδρου των ΗΠΑ, που άτυπα μοιάζει να εφαρμόζεται στην ελεύθερη μέχρι πρότινος τηλεοπτική Αμερική, μετά και τη λήξη της εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερτ, απάντησε η κοινότητα των κωμικών με τον δικό της εξαιρετικό τρόπο.

Οι παρουσιαστές των βραδινών σόου συσπειρώθηκαν γύρω από τον συνάδελφό τους κωμικό Τζίμι Κίμελ, μετά την απομάκρυνσή του από το ABC με αφορμή τη διαμάχη για σχόλια που έκανε σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

{https://www.youtube.com/watch?v=GCOOPUOkl7s}

Ο Στίβεν Κόλμπερτ ξεκίνησε την εκπομπή του λέγοντας «είμαστε όλοι Τζίμι Κίμελ» και είπε ότι η απομάκρυνση του Κίμελ ήταν μια «κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου». Ο Σεθ Μέγιερς δήλωσε ότι είναι «προνόμιο και τιμή να αποκαλώ τον Τζίμι Κίμελ φίλο μου», ενώ οι Τζον Στιούαρτ και Τζίμι Φάλον αντιμετώπισαν το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου κάνοντας σατιρικά σκετς στα οποία προφανώς αναγκάστηκαν να επαινέσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπέροχος Σεθ Μέγιερς

Ο Μέγιερς, ο παρουσιαστής της εκπομπής Late Night του NBC, ξεκίνησε την εκπομπή του την Πέμπτη λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ «επιδιώκει καταστολή της ελευθερίας του λόγου», και πρόσθεσε σαρκαστικά πως «και κάτι εντελώς άσχετο, θέλω απλώς να πω πριν ξεκινήσουμε εδώ ότι πάντα θαύμαζα και σεβόμουν τον κ. Τραμπ». Προκαλώντας γέλια στο κοινό, ο παρουσιαστής συνέχισε: «Πάντα πίστευα ότι ήταν οραματιστής, καινοτόμος, σπουδαίος πρόεδρος και ακόμα καλύτερος παίκτης γκολφ».

Μετά ακολούθησε μία σειρά από αποσπάσματα του Τραμπ να δηλώνει ότι έχει απαγορεύσει την κυβερνητική λογοκρισία και έχει επαναφέρει την ελευθερία του λόγου στην Αμερική.

{https://www.youtube.com/watch?v=bGpYFjwClr8}

Αφού έπαιξε ακόμη περισσότερα αποσπάσματα σχετικά με την υπόθεση Κίμελ, ο Μέγιερς είπε: «είναι προνόμιο και τιμή να αποκαλώ τον Τζίμι Κίμελ φίλο μου, με τον ίδιο τρόπο που είναι προνόμιο και τιμή να κάνω αυτή την εκπομπή κάθε βράδυ. «Ξυπνάω κάθε μέρα και θεωρώ ευλογία μου που ζω σε μια χώρα που τουλάχιστον ισχυρίζεται ότι εκτιμά την ελευθερία του λόγου.

«Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το σόου μας όπως το κάναμε πάντα - με ενθουσιασμό και ακεραιότητα...» ενώ ακούστηκε ήχος κάποιος να ….αερίζεται. Το συγκεκριμένο αστείο παρέπεμπε στο περιστατικό όπου ένα άλογο αφόδευε μπροστά στον Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιστρέφοντας στο θέμα του, ο Μέγιερς συνέχισε: «αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή... αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή για τη δημοκρατία μας και όλοι πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθερία της έκφρασης. Υπάρχει λόγος που η ελευθερία του λόγου βρίσκεται στο πρώτο άρθρο του Συντάγματος. Υπερέχει όλων των άλλων».

Κόλμπερτ, ο πρώτος «διδάξας»

Στο CBS, ο παρουσιαστής του The Late Show, Στίβεν Κόλμπερτ , είπε πως «Λέω στον Τζίμι ότι είμαι 100% δίπλα του και στην ομάδα του». Πρόσθεσε πως η απομάκρυνσή του είναι «κατάφωρη λογοκρισία» και η «τελευταία και πιο τολμηρή ενέργεια σε μια μακρά εκστρατεία κατά των επικριτών των μέσων ενημέρωσης».

Σημειώνεται πως η απομάκρυνση του Κίμελ ακολούθησε μετά την ανακοίνωση της Nexstar Media, ενός από τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών της Αμερικής, ότι δεν θα προβάλει την εκπομπή του «για το άμεσο μέλλον» επειδή τα σχόλιά του ήταν «προσβλητικά και αναίσθητα». Η Nexstar, ωστόσο αναμένει επίσης επί του παρόντος ομοσπονδιακή έγκριση για μια ξεχωριστή συμφωνία εξαγοράς.

{{https://www.youtube.com/watch?v=ZdGLJly6P7c}}

«Έτσι, είναι μια εταιρεία που προφανώς υποκύπτει στις ιδιοτροπίες του προέδρου προκειμένου να διασφαλίσει ότι η συγχώνευσή της θα προχωρήσει - έχει συμβεί ποτέ αυτό πριν;» αστειεύτηκε ο Κόλμπερτ. «Όλα έχουν να κάνουν με εταιρικές σχέσεις».

Ο Κόλμπερτ απάντησε και στα περί άδειας λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών. «Ό,τι και να ισχυρίζονται, δεν πρόκειται αποκλειστικά για αυτό που είπε ο Τζίμι τη Δευτέρα. Ήταν μέρος ενός σχεδίου. Πώς το ξέρω αυτό; Πριν από δύο μήνες, όταν ο πρόεδρος πανηγύριζε την ακύρωση της δικής μου εκπομπής έγραψε «Ο Τζίμι Κίμελ είναι ο επόμενος που θα φύγει».

Οι μοναδικοί Φάλον και Στουάρτ

Στην εκπομπή The Tonight Show του NBC, ο Φάλον είπε στους τηλεθεατές του «Δεν ξέρω τι συμβαίνει και κανείς δεν ξέρει. Αλλά ξέρω τον Τζίμι Κίμελ και είναι ένας αξιοπρεπής, αστείος και στοργικός τύπος και ελπίζω να επιστρέψει. Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν ότι δεν θα συνεχίσουμε να λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε ή ότι θα λογοκριθούμε. Αλλά θα καλύψω το ταξίδι του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως θα έκανα κανονικά» συνέχισε. «Ορίστε. Λοιπόν παιδιά, ο Πρόεδρος Τραμπ μόλις ολοκλήρωσε το τριήμερο ταξίδι του στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτός...

Τότε μια φωνή διέκοψε για να ακουστεί ο Κίμελ να λέει «...φαινόταν απίστευτα όμορφος».Αυτός που έδωσε ρεσιτάλ ωστόσο ήταν ο Τζον Στούαρτ. Στο Comedy Central, ακολούθησε μια παρόμοια σατιρική προσέγγιση, με απόλυτα κολακευτικά σχόλια, «πατριωτικά υπάκουος παρουσιαστής ενός ολοκαίνουργιου, εγκεκριμένου από την κυβέρνηση Daily Show» όπως είπε.

{https://www.facebook.com/FallonTonight/videos/1972526290255540}

Με μοναδικό ύφος παίνεσε τον «τέλεια μαυρισμένο Τραμπ», γνωστό για τη «γοητεία, την κομψότητα και το αναμφισβήτητο σεξουαλικό του χάρισμα» όπως είπε.

{https://www.youtube.com/watch?v=_GXNJ3V9lzg}

Ο Στιούαρτ ρώτησε αργότερα τους επτά ανταποκριτές της εκπομπής αν οι «επικριτές είχαν δίκιο. Πνίγει ο Ντόναλντ Τραμπ την ελευθερία του λόγου;»

«Φυσικά και όχι Τζον», απάντησαν ομόφωνα με ρομποτικές φωνές. «Οι Αμερικανοί είναι ελεύθεροι να εκφράσουν όποια γνώμη θέλουμε. Το να υπονοούμε το αντίθετο είναι γελοίο. Χα χα χα». Εν τω μεταξύ, ο πρώην παρουσιαστής βραδινών εκπομπών, Ντέιβιντ Λέτερμαν, μίλησε για την αποχώρηση του Κίμελ στο Φεστιβάλ Atlantic στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη. «Νιώθω άσχημα γι' αυτό, γιατί όλοι βλέπουμε πού οδηγεί αυτό, σωστά; Είναι διαχειριζόμενα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι καλό. Είναι ανόητο. Είναι γελοίο» είπε.

«Αν αισθανόσασταν κάπως τις τελευταίες ημέρες, είναι γιατί ο Μεγάλος Πατέρας μας δεν είναι σπίτι. Τιμά την Αγγλία, με τη θρυλική ζεστασιά και λάμψη του. Εντυπωσίαζε τους Άγγλους με τη γοητεία, την ευφυΐα και ένα αναμφισβήτητο σεξουαλικό χάρισμα που γέμιζε τον αέρα τους σαν μια ομίχλη του Λονδίνου γεμάτη φερομόνες!» είπε μεταξύ άλλων.

{https://www.youtube.com/watch?v=_GXNJ3V9lzg}

Σε άλλο σημείο της εκπομπής του είπε ότι «δεν έχω ιδέα ποιος είναι αυτός ο Johnny Dribble Live στο ABC» και συνέχισε με τα καλύτερα στιγμιότυπα τουΤραμπ, από τις εθνοφρουρές κλ.π και τα προσάρμοσε σε ένα τραμπικό αφήγημα. Από τα καλύτερα στιγμιότυπα ήταν η χορωδία των κωμικών που τραγούδησε για τον Τραμπ, συγχαίροντας τον που τελείωσε «οκτώ με δέκα πολέμους, και παρόλο που μερικές από αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, υπάρχουν», για το «τεράστιο πέος, πολύ μεγαλύτερο από το κανονικό!», αφού είναι «ένας υπερήρωας που δεν χρειάζεται κάπα, και τεχνικά, δεν καταδικάστηκε για...».

Και το Fox του Τραμπ

Αλλά δεν συμφωνούσαν όλοι οι παρουσιαστές βραδινών εκπομπών. Ο Γκρεγκ Γκούτφελντ του Fox News είπε πως «Οι άνθρωποι έρχονται και μου λένε «Αν είσαι κωμικός και είσαι στην τηλεόραση, θα έπρεπε να σε αναστατώνει αυτό». Δεν είμαι ακριβώς.

Το πάνελ των καλεσμένων του επέκρινε τα σχόλια του Κίμελ και υποστήριξε ότι υπάρχουν όρια στην ελευθερία του λόγου στα τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο παρουσιαστής είπε επίσης ότι άτομα που τώρα υπερασπίζονται τον Κίμελ είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν να φιμώσουν ακροδεξιά μέσα ενημέρωσης και σχολιαστές. Αλλά αυτό είναι το Fox.

Με πληροφορίες του BBC





