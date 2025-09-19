Το ψήφισμα έχει ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθεί από τη Γερουσία, καθώς ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους του Ντόναλντ Τραμπ.

Ομάδα Δημοκρατικών γερουσιαστών κατέθεσε για πρώτη φορά στο Σώμα πρόταση για αναγνώριση ενός αποστρατιωτικοποιημένου παλαιστινιακού κράτους, την ώρα που η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ζητούν επίσης την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, την ασφαλή επιστροφή όλων των ομήρων και την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Το ψήφισμα, με επικεφαλής τον με επικεφαλής τον γερουσιαστή Τζεφ Μέρκλεϊ, Δημοκρατικός από το Όρεγκον, έχει ελάχιστες πιθανότητες να εγκριθεί από τη Γερουσία που αριθμητικά ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν πιστεύει ότι μία λύση δύο κρατών θα είναι βιώσιμη.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές αυτής της πρωτοβουλίας τονίζουν ότι το ψήφισμα στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα καθώς αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα.

«Πρέπει να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει», ανέφερε ο κ. Μέρκλεϊ σε συνέντευξή του. «Χρειαζόμαστε άμεση κατάπαυση του πυρός, την επιστροφή των ομήρων και μεγάλη ποσότητα βοήθειας. Χρειαζόμαστε όμως και ένα όραμα για το πού πάμε, ώστε σε 30 χρόνια από τώρα να υπάρχει μια ειρηνική και ευημερούσα Μέση Ανατολή όπου δεν θα είμαστε παγιδευμένοι στη μέγγενη αυτής της σύγκρουσης».

Το ψήφισμα καλεί τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα και να απελευθερώσει ομήρους, ενώ παράλληλα προτρέπει το Ισραήλ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή.

Στο ψήφισμα συμμετέχουν και άλλοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές όπως οι Κρις Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ, Τίνα Σμιθ από τη Μινεσότα και Πίτερ Γουέλτς από το Βερμόντ, μαζί με τον Μπέρνι Σάντερς, ανεξάρτητος από το Βερμόντ.

Σε μια τοποθέτησή του που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Κογκρέσου την Τετάρτη, ο κ. Σάντερς έγινε ο πρώτος γερουσιαστής των ΗΠΑ που αναγνωρίζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Ο Τζεφ Μέρκλεϊ, ο οποίος ταξίδεψε στο Ισραήλ με τον Κρις Βαν Χόλεν τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι δεν είναι πλέον πεπεισμένος πως το Ισραήλ υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών.

Οπως είπε, το Ισραήλ «ενδιαφέρεται να καταλάβει τη Δυτική Όχθη. Τη Γάζα».

Με πληροφορίες από New York Times, Reuters