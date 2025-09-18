«Πολλοί ειδικοί έχουν πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Συμφωνώ».

Ο Μπέρνι Σάντερς έγινε την Τετάρτη ο πρώτος Αμερικανός γερουσιαστής που χρησιμοποίησε τον όρο «γενοκτονία» για να περιγράψει τις φρικαλεότητες του Ισραήλ στη Γάζα.

Παρακάτω αυτούσια η δημόσια παρέμβαση του στο The Nation:

Η Χαμάς - μια τρομοκρατική οργάνωση - ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο με την άγρια επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 αθώους ανθρώπους και απαγάγοντας ακόμη 250. Το Ισραήλ, όπως κάθε άλλη χώρα, είχε το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τη Χαμάς.

Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, το Ισραήλ δεν έχει απλώς αμυνθεί απέναντι στη Χαμάς. Αντίθετα, έχει εξαπολύσει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον ολόκληρου του παλαιστινιακού λαού. Πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως «οι πολιτικές και οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα ανταποκρίνονται στον νομικό ορισμό της γενοκτονίας». Την ίδια θέση έχουν υιοθετήσει οι ισραηλινές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem και Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – Ισραήλ, καθώς και διεθνείς οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Human Rights Watch.

Μόλις χθες, μια ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών που έχει οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη επανέλαβε αυτό το συμπέρασμα. Οι ειδικοί κατέληξαν: «Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόθεση καταστροφής των Παλαιστινίων στη Γάζα μέσω πράξεων που πληρούν τα κριτήρια της Σύμβασης για τη Γενοκτονία».

Συμφωνώ.

Από τον πληθυσμό των 2,2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Γάζα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει πλέον περίπου 65.000 ανθρώπους και έχει τραυματίσει περίπου 164.000. Ο πραγματικός απολογισμός είναι πιθανότατα πολύ υψηλότερος, καθώς χιλιάδες πτώματα παραμένουν θαμμένα κάτω από τα ερείπια. Μια διαρροή απόρρητης βάσης δεδομένων του ισραηλινού στρατού δείχνει ότι το 83% των θυμάτων ήταν άμαχοι. Πάνω από 18.000 παιδιά έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 12.000 ηλικίας 12 ετών ή μικρότερα.

Για σχεδόν δύο χρόνια, η ακραία κυβέρνηση Νετανιάχου έχει περιορίσει δραστικά την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, θέτοντας κάθε πιθανό εμπόδιο στον ΟΗΕ και σε άλλες οργανώσεις που προσπαθούν να παράσχουν κρίσιμες προμήθειες. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένας πλήρης αποκλεισμός διάρκειας 11 εβδομάδων, κατά τον οποίο το Ισραήλ δεν επέτρεπε την είσοδο τροφίμων, νερού, καυσίμων ή ιατρικών εφοδίων. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, η Γάζα βρίσκεται τώρα σε κατάσταση ανθρωπογενούς λιμού, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο λιμοκτονίας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι, ανάμεσά τους 145 παιδιά, έχουν ήδη πεθάνει από την πείνα. Κάθε μέρα φέρνει νέους θανάτους από την ασιτία.

Όμως το κόστος δεν περιορίζεται μόνο στις ανθρώπινες ζωές. Το Ισραήλ έχει καταστρέψει συστηματικά τις υλικές υποδομές της Γάζας. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι ισραηλινές βομβαρδιστικές επιδρομές έχουν καταστρέψει το 70% όλων των κτιρίων στη Γάζα. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το 92% των κατοικιών έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί πλήρως. Αυτή τη στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει να κατεδαφίζει ό,τι έχει απομείνει από την Πόλη της Γάζας. Τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν καταστραφεί και σχεδόν 1.600 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν σκοτωθεί. Σχεδόν το 90% των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης έχουν καταστραφεί. Εκατοντάδες σχολεία έχουν βομβαρδιστεί, όπως και τα 12 πανεπιστήμια της Γάζας. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα εδώ και 23 μήνες.

Και αυτά είναι μόνο όσα γνωρίζουμε από ανθρωπιστικούς οργανισμούς και τοπικούς δημοσιογράφους - εκ των οποίων εκατοντάδες έχουν σκοτωθεί - καθώς το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση ξένων μέσων ενημέρωσης στη Γάζα. Στην πραγματικότητα, το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους δημοσιογράφους στη Γάζα από οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση στο παρελθόν. Το αποτέλεσμα: πιθανότατα υπάρχουν πολλές πτυχές των φρικαλεοτήτων που δεν γνωρίζουμε.

Τώρα, με την πλήρη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ, η ακραία κυβέρνηση Νετανιάχου προωθεί ανοιχτά μια πολιτική εθνοκάθαρσης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Έχοντας καταστήσει τη ζωή αβίωτη μέσω βομβαρδισμών και λιμού, επιδιώκει την «εθελοντική» μετανάστευση των Παλαιστινίων σε γειτονικές χώρες, για να ανοίξει ο δρόμος στο διεστραμμένο σχέδιο του προέδρου Τραμπ για μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Η γενοκτονία ορίζεται ως ενέργειες που γίνονται με «πρόθεση να καταστραφεί, στο σύνολό της ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα». Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τη δολοφονία μελών της ομάδας ή «τη σκόπιμη επιβολή συνθηκών ζωής στον πληθυσμό με σκοπό την πλήρη ή μερική του καταστροφή». Το νομικό ζήτημα κρίνεται από την πρόθεση πίσω από τις ενέργειες.

Οι ηγέτες του Ισραήλ έχουν ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους. Στην αρχή της σύγκρουσης, ο υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει πως: «παλεύουμε με ανθρωπόμορφα κτήνη και ενεργούμε αναλόγως». Ο υπουργός Οικονομικών υποσχέθηκε ότι «η Γάζα θα καταστραφεί ολοκληρωτικά». Ένας άλλος υπουργός δήλωσε: «Όλη η Γάζα θα είναι εβραϊκή… θα εξαλείψουμε το κακό». Ο πρόεδρος του Ισραήλ Χέρτζογκ είπε: «Είναι ένα ολόκληρο έθνος υπεύθυνο». Άλλος υπουργός κάλεσε να «σβηστεί όλη η Γάζα από προσώπου γης». Ένας ακόμη βουλευτής δήλωσε: «Η Λωρίδα της Γάζας πρέπει να ισοπεδωθεί και η ποινή για όλους εκεί πρέπει να είναι μία - θάνατος. Πρέπει να σβήσουμε τη Λωρίδα της Γάζας από τον χάρτη. Δεν υπάρχουν αθώοι». Και πάλι, άλλος βουλευτής κάλεσε για «εξάλειψη της Γάζας από προσώπου γης». Πρόσφατα, ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας δήλωσε: «Η ίδια η Πόλη της Γάζας πρέπει να γίνει ακριβώς όπως η Ράφα, την οποία μετατρέψαμε σε ερείπια».

Η πρόθεση είναι σαφής. Το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Αναγνωρίζω ότι πολλοί μπορεί να διαφωνούν με αυτό το συμπέρασμα. Η αλήθεια είναι ότι, είτε το ονομάσετε γενοκτονία, εθνοκάθαρση, μαζικά εγκλήματα ή εγκλήματα πολέμου, ο δρόμος είναι ένας. Εμείς, ως Αμερικανοί, πρέπει να τερματίσουμε τη συνενοχή μας στη σφαγή του παλαιστινιακού λαού. Γι’ αυτό συνεργάστηκα με αρκετούς συναδέλφους μου στη Γερουσία για να ζητήσουμε ψηφοφορία επί επτά Κοινών Αποφάσεων Καταδίκης, με στόχο να σταματήσουν οι πωλήσεις επιθετικών όπλων προς το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να συνεχίσουν να στέλνουν δισεκατομμύρια δολάρια και όπλα στην κυβέρνηση Νετανιάχου που διαπράττει γενοκτονία.

Έχοντας ονομάσει το γεγονός γενοκτονία, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο πίεσης για να απαιτήσουμε άμεση κατάπαυση του πυρός, μαζική παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας υπό τη διευκόλυνση του ΟΗΕ και τα πρώτα βήματα για να δοθεί στους Παλαιστίνιους ένα δικό τους κράτος.

Ωστόσο, το ζήτημα αυτό υπερβαίνει την ίδια τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης.

Σε όλο τον κόσμο, η δημοκρατία δέχεται επίθεση. Το μίσος, ο ρατσισμός και ο διχασμός ενισχύονται. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι να αποτρέψουμε τον κόσμο από την κατάπτωση στον βαρβαρισμό, όπου φρικτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μπορούν να διαπραχθούν χωρίς συνέπειες. Πρέπει να πούμε τώρα και για πάντα ότι, ενώ οι πόλεμοι μπορεί να συμβαίνουν, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κανόνες που πρέπει να τηρούνται. Η πείνα των παιδιών δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Η ισοπέδωση πόλεων δεν πρέπει να γίνει κανόνας. Η συλλογική τιμωρία ξεπερνά κάθε όριο.

Ο ίδιος ο όρος «γενοκτονία» υπενθυμίζει τι μπορεί να συμβεί αν αποτύχουμε. Η λέξη αυτή προέκυψε από το Ολοκαύτωμα - τη δολοφονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων -ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ανθρώπινη ιστορία. Ας μην έχουμε αυταπάτες. Αν δεν υπάρξει λογοδοσία για τον Νετανιάχου και τους συμμάχους του που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, άλλοι δημαγωγοί θα ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι. Η ιστορία απαιτεί από τον κόσμο να ενεργήσει με μια φωνή και να πει: Αρκετά. Τέλος στη γενοκτονία.