Η καρατόμηση του Κίμελ από το τηλεοπτικό δίκτυο του ABC έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις καθώς η απόφαση φαίνεται να λήφθηκε κατόπιν πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από αναφορά του παρουσιαστή στην υπόθεση δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ.

Στο πλευρό του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ στάθηκε ο (σφοδρός επικριτής) του Αμερικανού προέδρου Στίβεν Κολμπέρ, ο οποίος επίσης θα δει την επιτυχημένη εκπομπή του στο CBS να «κόβεται» τον Μάιο του 2026.

Στον εναρκτήριο μονόλογό του την Πέμπτη το βράδυ, ο Στίβεν Κολμπέρ χλεύασε τα στελέχη της Disney επειδή ενέδωσαν στις απειλές του Μπρένταν Καρ, προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), απολύοντας τον Τζίμι Κίμελ.

Σε απόσπασμα που ανάρτησε στο Instagram πριν από τη μετάδοση της εκπομπής, ο Κολμπέρ επέπληξε τον Καρ επειδή σε συνέντευξή του σε δεξιό podcast είχε επικρίνει τον Κίμελ σχετικά με τα όσα είπε για τη δολοφονία του Κερκ, κάνοντας λόγο για «προσβολή στις αξίες της κοινότητας».

«Λοιπόν, ξέρεις ποιες είναι οι αξίες της κοινότητάς μου;» είπε ο Κολμπέρ. «Ελευθερία του λόγου», τόνισε.

«Οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα είναι σοκαρισμένοι από αυτή την κατάφωρη επίθεση στην ελευθερία του λόγου», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο το τηλεοπτικό δίκτυο CBS ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά το τέλος του «The Late Show With Stephen Colbert», γνωστοποιώντας ότι η εκπομπή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026.

Το CBS επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους, ωστόσο πολλοί θεώρησαν ότι η απόφαση είχε κυρίως πολιτική χροιά.

Στα πρόσφατα βραβεία Εmmy, ο δημοφιλής παρουσιαστής βραβεύθηκε για πρώτη φορά, στην κατηγορία Καλύτερο Talk Show.

Με πληροφορίες από Guardian.