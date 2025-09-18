«Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπινγκ» κατήγγειλε ο Οζγκούρ Οζέλ, πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, που αποκάλυψε την είδηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ μαζί με μία αντιπροσωπεία συναντήθηκαν με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης, δήλωσαν πηγές στο Middle East Eye.

Η επίσκεψη αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη από τον Οζγκούρ Οζέλ, πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Ερντογάν συμμετείχε σε «μυστικές διαπραγματεύσεις» με τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ για τη Γάζα. «Το πρωτόκολλο τον έγραφε ως «επιχειρηματία», αλλά δεν ανέφεραν το όνομά του κατά τη διάρκεια της επίσκεψης», δήλωσε ο Οζέλ σε συγκέντρωση στην Κωνσταντινούπολη.

«Ενώ η Παλαιστίνη αιμορραγεί, κάνουν δουλειές με τον γιο του Τραμπ μέσω εταιρειών λόμπινγκ», πρόσθεσε και είπε πως «στο παλαιστινιακό ζήτημα, ο Ερντογάν προσποιείται ότι επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά δεν λέει λέξη εναντίον του πραγματικού προστάτη του θέματος, του Τραμπ».

Τουρκική πηγή κοντά στον Ερντογάν επιβεβαίωσε στην DW την Τετάρτη ότι ο Τραμπ Τζούνιορ είχε πράγματι συναντηθεί με τον Ερντογάν, αλλά την περιέγραψε μόνο ως «επίσκεψη ευγένειας». Η πηγή ανέφερε ότι δεν υπήρξε επίσημη συζήτηση για τη Γάζα ή για άλλα συγκεκριμένα θέματα, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Οζέλ.

Παρόλο που ο Τραμπ Τζούνιορ δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή στον Λευκό Οίκο. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Οργανισμού Τραμπ.

Σύμφωνα με το Middle East Eye ο Τραμπ Τζούνιορ επισκέφθηκε την Τουρκία μαζί με αρκετούς ομοϊδεάτες επιχειρηματίες. Δεν είναι άγνωστος στην Τουρκία, εξάλλου, Την έχει επισκεφθεί το 2016 όπου έκανε συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ο Οργανισμός Τραμπ έχει κοινή επένδυση με μια τουρκική εταιρεία στο έργο των Πύργων Τραμπ.

Ο Ερντογάν διατηρεί επίσης καλή σχέση με τον πατέρα Τραμπ. Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ερντογάν επιδιώκει μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η Άγκυρα ελπίζει να συζητήσει τη συμφωνία για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, την ενσωμάτωση των Σύρων Κούρδων στην κεντρική κυβέρνηση στη Δαμασκό, πιθανούς τρόπους αγοράς F-35, καθώς και τις πρόσφατες εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας για τη Συρία και τη Γάζα.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι ο Τραμπ Τζούνιορ ταξιδεύει συχνά στην περιοχή, έχοντας επισκεφθεί το Ριάντ και τη Ντόχα ενώ συνόδευε τον πατέρα του σε επίσημες επισκέψεις στον Κόλπο.

Με πληροφορίες του MIddle East Eye