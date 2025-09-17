«Η Ιστορία αναμφίβολα θα κρίνει αυτή τη στιγμή ως μια δοκιμασία για την ανθρωπότητα. Και αποτυγχάνουμε. Εγκαταλείπουμε τον κόσμο στη Γάζα, εγκαταλείπουμε τους ομήρους, απεμπολούμε τη δική μας συλλογική ηθική επιταγή», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους πάνω από είκοσι διεθνείς οργανώσεις αρωγής.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η χερσαία επίθεση των Ισραηλινών στην Πόλη της Γάζας, την ώρα που χιλιάδες άμαχοι παλεύουν απεγνωσμένα να βρουν διέξοδο.

Ο Rob Geist Pinfold από το King’s College του Λονδίνου αναφέρει στο Al Jazeera ότι δύο ταξιαρχίες Ισραηλινών, ή περίπου 20.000 στρατιώτες, συμμετέχουν πλέον στο σχέδιο κατάληψης της περικυκλωμένης πόλης.

«Αυτή είναι μια πραγματική κλιμάκωση και αποτελεί ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ πολεμά στη Γάζα. Συνήθως βλέπαμε πολύ πιο στοχευμένες, μικρής κλίμακας επιχειρήσεις».

Παρότι εδώ και εβδομάδες ο βομβαρδισμός της Γάζας έχει ενταθεί, τις πρώτες ώρες της Τρίτης έμοιαζε με έναν σεισμό που δεν θα σταματούσε ποτέ.

«Ακόμα και όταν οι βομβαρδισμοί δεν είναι δίπλα μας, μπορούμε να τους ακούσουμε καθαρά. Το έδαφος κουνιέται διαρκώς κάτω από τα πόδια μας από την ένταση των εκρήξεων», ανέφερε η 40χρονη Φατίμα αλ-Ζάχρα Σαχουέιλ στον Guardian.

Η Σαχουέιλ ανέφερε ότι οι νεκροί και οι τραυματίες από την επιδρομή της νύχτας είχαν μεταφερθεί στο ιατρικό συγκρότημα αλ-Σίφα, όπου άκουσε ότι η κατάσταση ήταν «δραματική». Ωστόσο, η γυναίκα παραδέχτηκε ότι είχε χάσει την αίσθηση των τελευταίων ειδήσεων, στην προσπάθειά της να βρει έναν τρόπο να προστατεύσει τα τέσσερα παιδιά της.

Ο παράκτιος δρόμος Ρασίντ - η μοναδική μέχρι πρότινος οδός «διαφυγή» προς τον νότο - είναι γεμάτος από εξουθενωμένους και απελπισμένους ανθρώπους.

«Δεν έχω σκηνή και είναι πολύ ακριβές για να αγοράσω. Δεν θα μπορούσα να πάρω όλα τα υπάρχοντά μαζί», είπε η Σαχουέιλ. «Και έπειτα θα πρέπει να βρω νερό και ένα ασφαλές καταφύγιο. Οπότε, αν φύγω, απλώς θα πηγαίνω προς το άγνωστο».

Πάνω από το 90% των ανθρώπων στη Γάζα έχει ήδη εκτοπιστεί λόγω του πολέμου. Η συντριπτική πλειονότητα έχει αναγκαστεί να μετακινηθεί πολλές φορές. Η Σαχουέιλ και η οικογένειά της έχουν ήδη εκτοπιστεί 19 φορές.

Τώρα, με την έναρξη χερσαίας επιχείρησης, ο ισραηλινός στρατός καλεί τον εκτιμώμενο 1 εκατομμύριο ανθρώπων που είχαν καταφύγει στην Πόλη της Γάζας να μετακινηθούν ξανά προς νότο. Αλλά η Σαχουέιλ και η οικογένειά της, όπως και πολλοί άλλοι, έχουν ήδη βρεθεί στον νότο και γνωρίζουν ότι δεν αποτελεί καταφύγιο από τη βία.

Σημειώνεται πως ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία «ενός προσωρινού περάσματος» για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Πόλη της Γάζας. Όπως διευκρινίστηκε, «σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00».

Λίγο αργότερα δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο από την επιχειρήσή του στην Πόλη της Γάζας.

