Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με την βασιλική οικογένεια στο Κάστρο του Ουίνδσορ και με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Βρετανία αργά το βράδυ της Τρίτης συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ.

Πρόκειται για ιστορικής σημασίας κίνηση, καθώς είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη, κατά την οποία τα δύο κράτη θα σφραγίσουν επενδυτικές συμφωνίες, μια ανανέωση μιας «ειδικής σχέσης» που ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επιθυμεί να υποστηρίξει.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ και η βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ηγήθηκαν των εκδηλώσεων πριν από την άφιξη του Τραμπ, ανακοινώνοντας μια «διατλαντική ομάδα εργασίας» για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ δύο εκ των μεγαλυτέρων χρηματοοικονομικών κέντρων του κόσμου.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ θα υποδεχτεί τον βασιλιά Κάρολο την Τετάρτη στο Κάστρο του Ουίνδσορ, μια βασιλική επίδειξη ήπιας ισχύος.

Βασιλική παρέλαση για τον Τραμπ

Την Τετάρτη, ο Τραμπ και η σύζυγός του, Μελάνια, θα παραστούν σε βρετανική βασιλική παρέλαση, η οποία περιλαμβάνει ξενάγηση με άμαξα, συμπόσιο, πτήση με στρατιωτικά αεροσκάφη και χαιρετισμό με πυροβολισμούς.

Μια μέρα αργότερα, ο Στάρμερ θα καλωσορίσει τον Τραμπ στο Τσέκερς, ένα αρχοντικό του 16ου αιώνα στην νότια αγγλική ύπαιθρο, για να συζητήσουν τις επενδύσεις, τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, τον τερματισμό της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάσταση στη Γάζα.

ΗΠΑ και Βρετανία θα έχουν σημαντικές αντιπροσωπείες και θα υπάρχουν σημαντικά μέτρα προστασίας για τις προγραμματισμένες διαμαρτυρίες κατά του Τραμπ. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, υποδέχτηκε την νεοδιορισμένη υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, όταν έφτασε την Τρίτη.

Τα πλάνα του Στάρμερ

Ο Στάρμερ επιδιώκει να στρέψει την προσοχή στη γεωπολιτική και τις επενδύσεις, αφού υπέμεινε δύο δύσκολες εβδομάδες που υπονόμευσαν την εξουσία του. Αρχικά αναγκάστηκε σε ανασχηματισμό μετά την απόλυση της αναπληρώτριάς του λόγω φορολογικού σκανδάλου, και έξι ημέρες αργότερα ακολούθησε ο πρεσβευτής του στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, λόγω των δεσμών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Στάρμερ θέλει να παρουσιάσει τη Βρετανία ως προορισμό για αμερικανικές επενδύσεις, ευθυγραμμίζοντας στενά τους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας και της ενέργειας με τους μεγαλύτερους ομολόγους της στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη στην εγχώρια αγορά.Για τον λόγο αυτό αναμένεται να παραστούν στις συναντήσεις στελέχη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του CEO της Nvidia Corp Τζένσεν Χουάνγκ και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI. Επίσης κατά τη συνάντηση Τραμπ στη Βρετανία αναμένεται να ανακοινωθούν επιχειρηματικές συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Microsoft δήλωσε ότι θα επενδύσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βρετανία τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ η Google 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια, εν μέρει σε ένα νέο κέντρο δεδομένων κοντά στο Λονδίνο που θα βοηθήσει στην κάλυψη της ζήτησης για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Εκπρόσωπος του Στάρμερ χαρακτήρισε την επίσημη επίσκεψη ως «ιστορική ευκαιρία» που έρχεται «σε μια κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια».

«Ο πρωθυπουργός θα συζητήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και οι δύο χώρες μας, καθώς και τις ευκαιρίες, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή βαθιάς και απαράμιλλης σχέσης», είπε στους δημοσιογράφους.

Η άφιξη του ζεύγους Τραμπ στη Βρετανία

Με πληροφορίες του Reuters