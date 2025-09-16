Η συμφωνία για το TikTok αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 30-45 ημέρες.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε Αμερικανός αγοραστής για τα περιουσιακά στοιχεία του TikTok στις ΗΠΑ, μια εξέλιξη που φαίνεται να δίνει λύση σε μια υπόθεση η οποία ταλανίζει τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, η συμφωνία θα επιτρέψει στη δημοφιλή εφαρμογή σύντομων βίντεο να συνεχίσει να λειτουργεί στη χώρα, υπό την ιδιοκτησία Αμερικανών επενδυτών αντί της κινεζικής ByteDance. Η ολοκλήρωσή της αναμένεται εντός 30 έως 45 ημερών, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNBC.

Το TikTok, με περίπου 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, έχει βρεθεί στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής και οικονομικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Η Ουάσιγκτον εκφράζει διαρκώς ανησυχίες ότι τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών θα μπορούσαν να καταλήξουν στην κατοχή της κινεζικής κυβέρνησης, επιτρέποντάς της να κατασκοπεύει ή να ασκεί επιρροή μέσω της πλατφόρμας. Το Κογκρέσο, υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο, είχε εγκρίνει το 2024 - επί προεδρίας Μπάιντεν - νόμο που απαιτούσε την εκποίηση του TikTok, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρούσα συμφωνία.

Παρά τη νομοθεσία, η κυβέρνηση Τραμπ είχε αποφύγει να προχωρήσει στο κλείσιμο της εφαρμογής, παρατείνοντας τρεις φορές την προθεσμία πώλησης. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ανησυχούσε ότι μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε αντιδράσεις στους εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής, οι οποίοι αποτελούν ένα δυναμικό κομμάτι του εκλογικού σώματος. Ο ίδιος, άλλωστε, διατηρεί λογαριασμό με 15 εκατομμύρια ακολούθους, ενώ μόλις τον περασμένο μήνα ο Λευκός Οίκος απέκτησε επίσημη παρουσία στην πλατφόρμα.

Η νέα συμφωνία εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει τόσο υφιστάμενους επενδυτές της ByteDance όσο και νέους, με στόχο τη δημιουργία μιας εταιρείας που θα διαχειρίζεται αποκλειστικά τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ. Αντίστοιχο σχέδιο είχε εξεταστεί ήδη από την άνοιξη, με πρόβλεψη δημιουργίας μιας αυτόνομης εταιρείας με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα ανήκε κατά πλειοψηφία σε Αμερικανούς μετόχους. Τότε, όμως, το Πεκίνο είχε μπλοκάρει την προοπτική αυτή, αντιδρώντας στις εξαγγελίες του Τραμπ για νέους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα.

Αν και οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, η εξέλιξη θεωρείται κομβική για την αποκλιμάκωση της εμπορικής έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη συνέχιση της παρουσίας ενός από τα πιο επιδραστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αμερικανική αγορά.