Μην ψάχνετε τον εχθρό στη Δύση, λέει ο Ντόναλντ Τουσκ.

Την εξουδετέρωση ρωσικού drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στην Πολωνία, κοινοποίησε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε πως «η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε πρόσφατα ένα drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (οδός Πάρκοφ) και το Παλάτι Μπελβέντερ. Δύο Λευκορώσοι πολίτες συνελήφθησαν. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού».

Σε προηγούμενη ανάρτησή του κάλεσε τους συμμάχους να μην αναζητούν εχθρούς στη Δύση αλλά την Ανατολή.

«Μην ψάχνετε για εχθρό στη Δύση. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν έχουν αποτύχει σε αυτή τη στιγμή της δοκιμασίας. Η απειλή προέρχεται από την Ανατολή και όλους όσοι επιδιώκουν να διαταράξουν την ευρωατλαντική ενότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

