Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αφήνουν σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα και οι έμμεσες επιπτώσεις μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικές με τις άμεσες, προειδοποιούν οι ειδικοί. Μελέτη εκτιμά ότι, μέχρι το 2029 τα μακροοικονομικά κόστη από τις καταστροφές του φετινού καλοκαιριού μπορεί να φθάσουν τα 126 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ακραία ζέστη, η ξηρασία και οι πλημμύρες, που έπληξαν την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, προκάλεσαν απώλειες ύψους 43 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία - που εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 126 δισ. ευρώ έως το 2029, σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον Guardian, το άμεσο πλήγμα στην οικονομία, από μόνο ένα καλοκαίρι ανήλθε στο 0,26% της οικονομικής παραγωγής της ΕΕ το 2024, σύμφωνα με την ανάλυση.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, η μεγαλύτερη ζημιά προκλήθηκε στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία - καθεμία από τις οποίες υπέστη βραχυπρόθεσμες απώλειες άνω του 1% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του 2024. Ακολούθησαν άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.

Η μελέτη, που έγινε υπό τη διεύθυνση της Σεχρίς Ουσμάν του πανεπιστημίου του Μανχάιμ (Γερμανία), ενώ δύο συντάκτες της είναι στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βασίζεται τόσο στα μετεωρολογικά δεδομένα όσο και σε οικονομικά μοντέλα εκτίμησης των ζημιών που προκαλούνται από τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, τα οποία έχουν καταστεί συχνότερα και πιο έντονα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Λαμβάνει υπόψη τις άμεσες συνέπειες, όπως η καταστροφή δρόμων, πολυκατοικιών ή συγκομιδών από πλημμύρες, αλλά επίσης τις έμμεσες, όπως οι απώλειες παραγωγής που οφείλονται στο χρόνο που απαιτείται για την εκ νέου οικοδόμηση ενός εργοστασίου, στις απώλειες ανθρώπινων ζωών ή στα κόστη που συνδέονται με την προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Ενσωματώνει επίσης τον περισσότερο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο επειδή «το αληθινό κόστος των ακραίων φαινομένων (...) εκτείνεται πολύ πέρα από τον άμεσο αντίκτυπό τους», υπογραμμίζει η Ουσμάν. Έτσι η έλλειψη ή η καταστροφή ορισμένων προϊόντων εξαιτίας της ξηρασίας μπορεί να επιφέρει περισσότερο ή λιγότερο μακροπρόθεσμα πληθωρισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, η μελέτη εκτιμά ότι, μέχρι το 2029 τα μακροοικονομικά κόστη από τις καταστροφές του φετινού καλοκαιριού μπορεί να φθάσουν τα 126 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι πυρκαγιές

Οι συντάκτες της μελέτης χαρακτήρισαν τις εκτιμήσεις «συντηρητικές» επειδή δεν έλαβαν υπόψη τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη νότια Ευρώπη τον περασμένο μήνα ή τον συσσωρευμένο αντίκτυπο των κυμάτων καύσωνα και ξηρασίας.

«Το πραγματικό κόστος των ακραίων καιρικών φαινομένων εμφανίζεται αργά, επειδή αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν ζωές και μέσα διαβίωσης μέσω ενός ευρέος φάσματος καναλιών, πέρα ​​από τον αρχικό αντίκτυπο», αναφέρει ο Sehrish Usman, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μάνχαϊμ και κύριος συγγραφέας της μελέτης.

Ο Stéphane Hallegatte, επικεφαλής οικονομολόγος για το κλίμα στην Παγκόσμια Τράπεζα, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, επιβεβαίωσε ότι οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών είναι μεγαλύτερες από τις άμεσες και διαρκούν περισσότερο από ό,τι φαντάζονται οι άνθρωποι.

«Υποστηρίζω εδώ και πολύ καιρό να μην εστιάζουμε σε άμεσες ζημιές από καταστροφές αλλά σε ευρύτερες μετρήσεις που καταγράφουν μια πληρέστερη οικονομική επίδραση, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τη μελέτη να κάνει ακριβώς αυτό», τόνισε.

Ο Gert Bijnens, οικονομολόγος στην Εθνική Τράπεζα του Βελγίου, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ένα από τα πιο σημαντικά «κρυφά κόστη» που συνήθως δεν υπολογίζονται. Η αγνόηση τέτοιων επιπτώσεων μπορεί να υποεκτιμήσει τις ζημιές έως και 30%, ανέφερε ο Bijnen.

Για τον ίδιο, το μήνυμα είναι σαφές: «Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αφήνουν σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα και οι έμμεσες επιπτώσεις μπορεί να είναι εξίσου καταστροφικές με τις άμεσες».

Σύμφωνα με μελέτες, λόγω κλιματικής αλλαγής, πλέον ο καύσωνας είναι 40 φορές πιο πιθανός στην Ισπανία και την Πορτογαλία και 10 φορές πιο πιθανός στην Ελλάδα και την Τουρκία.

