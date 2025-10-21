Στον παρακάτω οδηγό μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για την έκδοση διαβατηρίου αλλά και το κόστος.

Τι δικαιολογητικά χρειάζεται η έκδοση διαβατηρίου, ποιο το κόστος αλλά και τι πρέπει να αναφέρει ο ενδιαφερόμενος σε υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να συμπληρώσει κατά την διαδικασία έκδοσης;

Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου που εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων και στην οποία είναι ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση όπου ο ενδιαφερόμενος αναφέρει:

Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή κατάθεση ή ψευδή δήλωση [άρθρα 216, 217, 220, 222 και 224 Ποινικού Κώδικα και παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)] εφόσον η τέλεση αυτών σχετίζεται με την έκδοση, τη χρήση, την απώλεια ή την κλοπή του διαβατηρίου ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων (άρθρα 322, 323Α, 324 του Ποινικού Κώδικα) ή για τις πράξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 29 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύουν.

Αν εκκρεμεί σε βάρος του μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης.

Αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος εξωτερικού.

Αν εκτίει στερητική της ελευθερίας ποινή ή είναι υπόδικος και του έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση.

Αν εκκρεμεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που δεν έχει εκτελεστεί ή ένταλμα σύλληψης.

Αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας. Η αναζήτηση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας διενεργείται αποκλειστικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας» από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Διευκρινίζεται ότι το Ψηφιακό αντιγράφο δελτίου ταυτότητας τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε Δελτία Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών και όχι σε άλλου είδους Δελτία Ταυτότητας (π.χ. υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας). Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άντληση του ψηφιακού αντιγράφου δελτίου ταυτότητας (π.χ. λόγω παλαιού ή διαφορετικού τύπου ταυτότητας, ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων ταυτότητας), υποβάλλεται φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.

Ο μόνιμος κάτοικος εξωτερικού που αιτείται σε προξενική αρχή την έκδοση διαβατηρίου, εφ’ όσον δε διαθέτει ελληνικό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο ή την κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος.

Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4x6 εκ. συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης, όταν δεν πληρούνται επακριβώς οι τεθείσες τεχνικές προδιαγραφές φωτογραφιών (π.χ. μη εστιασμός, κλειστοί οφθαλμοί, παραμόρφωση χαρακτηριστικών προσώπου κλπ) συνυποβάλλεται, είτε απλή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Τυφλών οικείας Υπηρεσίας, η οποία πιστοποιεί την εν λόγω κατάσταση, είτε ιατρική βεβαίωση – γνωμάτευση.

Παράβολα είσπραξης εσόδων.

Για διαβατήριο δεκαετούς διάρκειας, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 80,00 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής: 22,00 ευρώ,

Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και

Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ. Αποκλειστικά και μόνο για διαβατήρια που χορηγούνται κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 1 του Π.Δ 25/2022 και την παρ.3 του Άρθρου 4 του Π.Δ 25/2022, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 67,00 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής: 9,00 ευρώ,

Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και

Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις που η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι προσωρινά αδύνατη, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 62,50 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής: 4,50 ευρώ,

Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και

Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ. Αποκλειστικά και μόνο για τις περιπτώσεις διαβατηρίων που χορηγούνται σύμφωνα με την περ. β’ της παραγράφου 4 του Άρθρου 1 του Π.Δ.25/2022, εκδίδεται διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, απαιτείται παράβολο συνολικής αξίας 62,50 ευρώ το οποίο επιμερίζεται ως ακολούθως:

Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής: 4,50 ευρώ,

Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53,00 ευρώ και

Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5,00 ευρώ.

Από την 16-01-2015 καθιερώνεται - εφαρμόζεται η νέα διαδικασία είσπραξης του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), το οποίο αντικαθιστά την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών αποδεικτικών είσπραξης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 29 του Ν.3943/2011 (Α 66) και την υπ’ αριθμό Α.1047 από 12-03-2020 (ΦΕΚ Β' 979/21.03.2020) Κ.Υ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διαδικασία χορήγησης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου πατήστε εδώ.