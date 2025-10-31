Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, η αγορά κατέγραψε πτώση 0,81%, σε μία σύντομη εβδομάδα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει πτώση 2,38%.

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με πτωτική εικόνα για το Χρηματιστήριο Αθηνών, βάζοντας τέλος σε ένα ανοδικό σερί έντεκα μηνών. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε συνολικά κατά 1,92% μέσα στον μήνα, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,98%.

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, η αγορά κατέγραψε πτώση 0,81%, σε μία σύντομη εβδομάδα λόγω της αργίας της 28ης Οκτωβρίου, με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει πτώση 2,38%.

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαίωσε τη διορθωτική τάση. Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε από νωρίς σε αρνητικό έδαφος και έκλεισε στις 1.995,20 μονάδες, με απώλειες 0,5% και ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.977,71 μονάδες (-1,37%). Ο FTSE 25 διαμορφώθηκε στις 5.029,87 μονάδες (-0,55%), ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 2.786 μονάδες (-0,53%) και ο τραπεζικός στις 2.237,26 μονάδες (-1,03%).

Ο τζίρος ήταν αυξημένος στα 351,81 εκατ. ευρώ, καθώς μεγάλο μέρος του αφορούσε συναλλαγές από το placement στη Helleniq Energy, με συνολικό όγκο 56,29 εκατ. τεμαχίων. Συνολικά, 51 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 78 υποχώρησαν και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός κλάδος βρέθηκε στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Η Eurobank και η Πειραιώς κινήθηκαν πτωτικά μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με μικρή άνοδο. Η ολοκλήρωση του κύκλου εταιρικών ανακοινώσεων προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να διαμορφώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον κλάδο.

Ισχυρή πίεση ασκήθηκε και στα ΕΛΠΕ, με τη μετοχή να υποχωρεί καθώς πλησίασε την τιμή διάθεσης του χθεσινού placement. Αντίθετη πορεία σημείωσε η Metlen, η οποία κατέγραψε σημαντική άνοδο, ενώ κέρδη εμφάνισαν επίσης ΕΛΧΑ και Βιοχάλκο. Η Τιτάν κινήθηκε πτωτικά, παρ’ όλα αυτά ολοκλήρωσε έναν ανοδικό μήνα.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η εικόνα ήταν μεικτή: η Intralot υποχώρησε ήπια, ενώ η Κρι Κρι ενισχύθηκε. Θετική κίνηση κατέγραψε η Mevaco, ενώ η ONYX έκλεισε με απώλειες.