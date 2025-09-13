Τι αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Με μια σκληρή ανάρτησή του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αιτιολογεί την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας από ρωσικά drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί σύμπτωση αλλά είναι μια ξεκάθαρη επέκταση πολέμου προς τη Ρουμανία, από την πλευρά της Ρωσίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Σήμερα, η Ρουμανία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη λόγω της παρουσίας ενός ρωσικού drone στον εναέριο χώρο της. Σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα, το drone διείσδυσε περίπου 10 χιλιόμετρα στο ρουμανικό έδαφος και λειτούργησε στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ για περίπου 50 λεπτά. Επίσης σήμερα, η Πολωνία απάντησε στρατιωτικά στην απειλή των ρωσικών επιθετικών drones.

Στην πραγματικότητα, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας όλη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των βόρειων περιοχών, πρακτικά κατά μήκος των συνόρων με τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ο εναέριος χώρος της Λευκορωσίας χρησιμοποιήθηκε επίσης για είσοδο στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας προς το Βολίν.

Ο ρωσικός στρατός γνωρίζει ακριβώς πού κατευθύνονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του και για πόσο καιρό μπορούν να επιχειρούν στον αέρα. Οι διαδρομές τους είναι πάντα υπολογισμένες. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λάθος ή πρωτοβουλία ορισμένων διοικητών χαμηλότερου επιπέδου. Είναι μια προφανής επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία - και έτσι ακριβώς ενεργούν. Μικρά βήματα στην αρχή και τελικά μεγάλες απώλειες.

Γι' αυτό η δράση πρέπει πάντα να είναι προληπτική, βασισμένη στην αρχή ότι δεν υπάρχουν μικρές στρατιωτικές απειλές από εκείνους που έχουν συνηθίσει να καταστρέφουν την ανεξαρτησία και τις ζωές των άλλων. Η Ρωσία είναι συνηθισμένη σε αυτό και πρέπει να αισθανθεί τις συνέπειες.

Χρειάζονται κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Χρειάζονται δασμοί κατά του ρωσικού εμπορίου. Χρειάζεται συλλογική άμυνα - και η Ουκρανία έχει προτείνει στους εταίρους της τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος προστασίας. Μην περιμένετε δεκάδες «shaheds» και βαλλιστικούς πυραύλους πριν πάρετε οριστικές αποφάσεις».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/1966913269261619296}