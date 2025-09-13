Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Washington Post: Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά και στη Λουιζιάνα

Washington Post: Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά και στη Λουιζιάνα Φωτογραφία: Unsplash
Σχέδιο για την ανάπτυξη 1.000 μελών της Εθνοφρουράς στη Λουιζιάνα έχει καταρτίσει το Πεντάγωνο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει καταρτίσει σχέδιο για την ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς της Λουιζιάνα με στόχο να συνδράμουν σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξης σε αστικά κέντρα της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της Washington Post η οποία επικαλείται έγγραφα του Πενταγώνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αναγάγει την εγκληματικότητα σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής του, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας έχουν μειωθεί σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Οι επιχειρήσεις καταστολής που έχει διατάξει σε πολλές πόλεις οι οποίες διοικούνται από τους Δημοκρατικούς έχουν πυροδοτήσει διαμαρτυρίες, μεταξύ των οποίων μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο πολλές χιλιάδες άνθρωποι στην Ουάσινγκτον.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο στρατός θα συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξης σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη και το Μπατόν Ρουζ, σύμφωνα με την Washington Post.

Σύμφωνα με τα σχέδια του Πενταγώνου, η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αν και δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη της επιχείρησης.

Όπως διευκρινίζεται στα έγγραφα, το Πεντάγωνο εξετάζει πρόταση βάση της οποίας μέλη της Εθνοφρουράς θα ενεργούν επικουρικά στις δυνάμεις επιβολής της τάξης σε γειτονιές με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Επίσης θα συμβάλλουν στις επιχειρήσεις πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών και θα προσφέρουν «επιμελητειακή υποστήριξη» στις τοπικές αρχές.

Η πρόταση, που βασίζεται σε αίτημα του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι δεν έχει εγκριθεί ακόμη από ομοσπονδιακούς ή πολιτειακούς αξιωματούχους, επεσήμανε η αμερικανική εφημερίδα.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενδεχομένως να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στη Λουιζιάνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα, κάτι που έχει ήδη κάνει στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει αν θα στείλει στρατεύματα στο Σικάγο «ή σε ένα μέρος όπως η Νέα Ορλεάνη».

Χθες Παρασκευή ο Ρεπουμπλικάνος είπε ότι θα στείλει μέλη της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί για να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Τραμπ σε ΝΑΤΟ: «Είμαι έτοιμος» για κυρώσεις στη Ρωσία

Τραμπ σε ΝΑΤΟ: «Είμαι έτοιμος» για κυρώσεις στη Ρωσία

Διεθνή
Τσάρλι Κερκ: Τι έλεγε στα podcasts για μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ+, Αφροαμερικανούς - Η ερώτηση πριν τη δολοφονία

Τσάρλι Κερκ: Τι έλεγε στα podcasts για μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ+, Αφροαμερικανούς - Η ερώτηση πριν τη δολοφονία

Διεθνή
ΟΗΕ: Κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ - Δύσης κατά της Ρωσίας

ΟΗΕ: Κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ - Δύσης κατά της Ρωσίας

Διεθνή
Τραμπ: «Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»

Τραμπ: «Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ - Ελπίζω να καταδικαστεί σε θάνατο»

Διεθνή

NETWORK

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Τι θα γίνει στην καρδιά σας αν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα

Τι θα γίνει στην καρδιά σας αν πίνετε ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

healthstat.gr