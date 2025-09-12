Ένα ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών - Πώς η αστυνομία συνέλαβε τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Οι κινήσεις του Τάιλερ Ρόμπινσον μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και το τηλεφώνημα στις αρχές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνος που ανακοίνωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε, με μια ανάρτηση. Και ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε την είδηση για τη σύλληψη του δράστη, από τον καναπέ της εκπομπής «Fox & Friends». Μεσολάβησε ένα ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών και το τηλεφώνημα στις αρχές, που οδήγησε στη σύλληψή του.

Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του Τραμπ, έγιναν οι ανακοινώσεις από το FBI και τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ: ο δράστης είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον. Ο συλληφθείς ζει στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα, περίπου 400 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πανεπιστημιούπολης όπου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με πηγές του CBS, ο πατέρας του 22χρονου αναγνώρισε τον γιο του από τις φωτογραφίες που είχε δώσει στη δημοσιότητα το FBI. Στη συνέχεια, ο Ρόμπινσον ομολόγησε στον πατέρα του ότι ήταν ο δράστης και εκείνος τον παρότρυνε να παραδοθεί.

Όταν ο 22χρονος του δήλωσε ότι προτιμά να αυτοκτονήσει, παρά να παραδοθεί, ο πατέρας τηλεφώνησε σε έναν νεαρό πάστορα, ο οποίος είναι οικογενειακός φίλος. Οι δυο τους προσπάθησαν να ηρεμήσουν τον Ρόμπινσον. Ο πάστορας- που είναι και αξιωματικός ασφαλείας δικαστηρίου- κάλεσε τις αρχές και ο 22χρονος συνελήφθη.

Στις ανακοινώσεις, ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ επιβεβαίωσε ότι «συγγενής του Τάιλερ Ρόμπινσον απευθύνθηκε σε οικογενειακό φίλο, ο οποίος επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της Ουάσινγκτον με την πληροφορία ότι ο 22χρονος τους είχε ομολογήσει» τη δολοφονία.

{https://www.youtube.com/watch?v=4AlxeQyr7PU}

Οι κινήσεις του Τάιλερ Ρόμπινσον

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνει τον συλληφθέντα να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη με ένα γκρι Dodge Challenger στις 08:29 (τοπική ώρα), σχεδόν τέσσερις ώρες πριν από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Οι πρώτοι πράκτορες του FBI έφτασαν εκεί 16 λεπτά μετά τον πυροβολισμό που σκότωσε τον συντηρητικό ακτιβιστή. Ο Ρόμπινσον συνελήφθη στις 22:00 της Πέμπτης, δηλαδή έπειτα από 33 ώρες.

Αφού πυροβόλησε τον Κερκ από ταράτσα, ο Ρόμπινσον πήδηξε από το κτίριο και άρχισε να τρέχει. Την ώρα που κατέβαινε από την άκρη της οροφής, άφησε αποτύπωμα της παλάμης του και οι αστυνομικοί συνέλλεξαν DNA.

Επίσης, άφησε αποτύπωμα παπουτσιού, που έδειχνε ότι φορούσε Converse, παρόμοια με εκείνα του ατόμου που εμφανιζόταν στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας. Αφού πήδηξε από το κτίριο, σύμφωνα με βίντεο έτρεξε σε περιοχή με γρασίδι και έφτασε σε δρόμο, που τον διέσχισε και μπήκε σε περιοχή με δέντρα. Εκεί βρέθηκε αργότερα το όπλο του εγκλήματος. Ήταν ένα εισαγόμενο τουφέκι Mauser, που εντοπίστηκε τυλιγμένο σε πετσέτα.

{https://www.youtube.com/watch?v=otMFe77ImJA}

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε αφού το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες του, την Πέμπτη, αναφέροντας ότι επρόκειτο για «άτομο ενδιαφέροντος» στην υπόθεση δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ και ζητούσε από τους πολίτες να δώσουν πληροφορίες. Οι πράκτορες του FBI έλαβαν 11.000 πληροφορίες έως το πρωί της Παρασκευής.

Είχε γράψει μηνύματα στις σφαίρες

«Παρατηρεί εξογκώματα OWO τι είναι αυτό;», ήταν γραμμένο στη σφαίρα που έριξε ο δολοφόνος. Σε άλλες τρεις σφαίρες που βρέθηκαν στο όπλο του δράστη, ο 22χρονος είχε επίσης χαράξει μηνύματα.

«Έι φασίστα! Πιάσε!», ήταν γραμμένο πάνω στη μία σφαίρα, αποκάλυψε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ. «Οh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao», ήταν το μήνυμα στη δεύτερη σφαίρα. «Αν το διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι, lmao», είχε χαράξει στην τρίτη σφαίρα.

Τι έλεγε για τον Κερκ ο 22χρονος

Συγγενής του Τάιλερ Ρόμπινσον είπε στους ερευνητές ότι ο 22χρονος πολιτικοποιήθηκε περισσότερο τα τελευταία χρόνια.

«Ο συγγενής ανέφερε ένα πρόσφατο περιστατικό, σε δείπνο πριν από τη 10η Σεπτεμβρίου και συζητώντας με άλλο μέλος της οικογένειας ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα πήγαινε στο πανεπιστήμιο της Γιούτα», δήλωσε ο κυβερνήτης. Στην ίδια συζήτηση, ανέφερε ότι ο Κερκ «ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε το μίσος».

Έγραφε στο Discord για το τουφέκι

Επίσης, συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε στις αρχές μηνύματά του 22χρονου από την εφαρμογή Discord.

Σε αυτά, αναφερόταν στην ανάγκη να ανακτήσει ένα τουφέκι από σημείο που το είχε αφήσει και πως αυτό ήταν σε θάμνο, τυλιγμένο σε πετσέτα.

Πηγή: BBC