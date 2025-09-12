Games
Η ΕΕ παρατείνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι κυρώσεις αφορούν περισσότερους των 2.500 ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση αποφάσισε σήμερα την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά εκατοντάδων προσώπων, επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της Ρωσίας που κατηγορούνται για συμμετοχή στο πολεμικό εγχείρημα της Μόσχας κατά της Ουκρανίας, έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές.

Οι κυρώσεις αυτές, οι οποίες επιβλήθηκαν μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2022, αφορούν περισσότερους των 2.500 ρώσους ιδιώτες και ρωσικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ανάμεσά τους και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ανανεώνονται κάθε έξι μήνες με ομόφωνη απόφαση των χωρών μελών.

Προβλέπουν πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα, απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ

