Ζαΐρ Μπολσονάρου: Ένοχος για απόπειρα πραξικοπήματος στη Βραζιλία

Κατά πλειοψηφία η καταδίκη του Μπολσονάρου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έκρινε- κατά πλειοψηφία- ένοχο τον Ζαΐρ Μπολσονάρου, για απόπειρα πραξικοπήματος, μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022. Είναι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της χώρας που καταδικάζεται για επίθεση στη δημοκρατία.

«Αυτή η ποινική υπόθεση είναι σχεδόν ένα συναπάντημα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της Βραζιλίας», δήλωσε η δικαστής Κάρμεν Λουσία, προτού ψηφίσει υπέρ της καταδίκης του Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος, κάνοντας αναφορά στις προηγούμενες προσπάθειες ανατροπής της δημοκρατίας στη Βραζιλία.

Υπήρξαν άφθονες αποδείξεις ότι ο Μπολσονάρου ενήργησε «με σκοπό τη διάβρωση της δημοκρατίας και των θεσμών», συμπλήρωσε η Λουσία.

Μέχρι στιγμής τρεις δικαστές ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του πρώην προέδρου για πέντε αδικήματα: συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, απόπειρα βίαιης κατάλυσης της δημοκρατίας, οργάνωση πραξικοπήματος και πρόκληση ζημιών σε κρατική περιουσία και προστατευόμενα πολιτιστικά αγαθά. Ένας δικαστής τον έκρινε αθώο και απομένει να ψηφίσει άλλος ένας.

Η καταδίκη του Μπολσονάρου είναι πιθανό να εξοργίσει περαιτέρω τον στενό σύμμαχό του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει ήδη κάνει λόγο για «κυνήγι μαγισσών» και αύξησε τους δασμούς για τα προϊόντα της Βραζιλίας, επέβαλε κυρώσεις σε βάρος του προεδρεύοντος δικαστή και ανακάλεσε τις βίζες για τα περισσότερα μέλη του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να αποφασίσουν οι δικαστές για την ποινή του Μπολσονάρου και πώς θα την εκτίσει. Ο πρώην πρόεδρος, που είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό για άλλη υπόθεση, είναι αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών.

Το γεγονός ότι ένας από τους δικαστές, ο Λουίς Φουξ, ψήφισε υπέρ της αθώωσης του Μπολσονάρου χθες, Τετάρτη, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για εφέσεις, φέρνοντας τον επίλογο της υπόθεσης πιο κοντά στις προεδρικές εκλογές του 2026, στις οποίες ο 70χρονος έχει πει επανειλημμένα ότι θα «κατέβει», παρότι του έχει απαγορευθεί να είναι υποψήφιος για δημόσιο αξίωμα.

Πηγή: Reuters