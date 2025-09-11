Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Ο Στάρμερ «τελείωσε» τον Μάντελσον λόγω διασυνδέσεων με τον Επστάιν

Ο Στάρμερ «τελείωσε» τον Μάντελσον λόγω διασυνδέσεων με τον Επστάιν Φωτογραφία: Evan Vucci/ΑP
Η απομάκρυνση ήρθε μετά την δημοσίευση του λευκώματος γενεθλίων του Τζέφρι Επστάιν όπου περιέχεται επιστολή στην οποία ο Μάντελσον χαρακτηρίζει τον Επστάιν «καλύτερό του φίλο»

Την απομάκρυνση του βρετανού πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Πίτερ Μάντελσον ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Πίτερ Μάντελσον, βετεράνος πολιτικός του Εργατικού Κόμματος με ρόλο κλειδί στην επιτυχία των Εργατικών υπό την ηγεσία του Τόνι Μπλερ, βρέθηκε στο προσκήνιο μετά την δημοσίευση του λευκώματος γενεθλίων του Τζέφρι Επστάιν όπου περιέχεται επιστολή στην οποία ο Μάντελσον χαρακτηρίζει τον Επστάιν «καλύτερό του φίλο»

«Υπό το φως των επιπλέον πληροφοριών σε emails που γράφτηκαν από τον Πίτερ Μάντελσον, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών να τον αποσύρει από πρεσβευτή», ανακοίνωσε το Φόρεϊν Οφις.

«Τα emails δείχνουν ότι το βάθος και η έκταση της σχέσης του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν είναι σημαντικά διαφορετικά από ό,τι γνωρίζαμε την χρονική στιγμή του διορισμού του», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζει «νέα πληροφορία» την αποκάλυψη ότι ο Μάντελσον θεωρούσε εσφαλμένη την καταδίκη του Τζέφρι Επστάιν για σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιού το 2008 και τον συμβούλευε να αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Γλυπτά Παρθενώνα: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς ζητούν να επιστραφούν στην Ελλάδα

Γλυπτά Παρθενώνα: Πάνω από τους μισούς Βρετανούς ζητούν να επιστραφούν στην Ελλάδα

Διεθνή
Το σεξουαλικό γράμμα στον Επστάιν «καίει» τον Ντόναλντ Τραμπ

Το σεξουαλικό γράμμα στον Επστάιν «καίει» τον Ντόναλντ Τραμπ

Διεθνή
Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου

Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου

Διεθνή
Ντόμινο πολιτικών εξελίξεων στη Βρετανία - Δύο ακόμα υπουργοί εκτός της κυβέρνησης Στάρμερ

Ντόμινο πολιτικών εξελίξεων στη Βρετανία - Δύο ακόμα υπουργοί εκτός της κυβέρνησης Στάρμερ

Διεθνή

NETWORK

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

ienergeia.gr
Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

healthstat.gr
Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

ienergeia.gr
Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

ienergeia.gr
Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

healthstat.gr
Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

healthstat.gr