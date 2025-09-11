Games
Πρόταση δυσπιστίας από την Αριστερά κατά της φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο

Πρόταση δυσπιστίας από την Αριστερά κατά της φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο
Την πρόταση την στηρίζει συμμαχία 72 ευρωβουλευτών με επικεφαλής την Αριστερά.

Η Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέθεσε σήμερα πρόταση δυσπιστίας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκαλώντας έντονες πολιτικές αναταράξεις στις Βρυξέλλες.

Η πρόταση, την οποία στηρίζει μια συμμαχία 72 ευρωβουλευτών με επικεφαλής την Αριστερά, ζητά την παραίτηση του συνόλου του Σώματος των Επιτρόπων, επικαλούμενη σοβαρές αποτυχίες σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής, διεθνούς δικαίου και θεσμικής διαφάνειας.

Στο κείμενο της πρότασης επισημαίνεται ότι η Κομισιόν προχώρησε σε σειρά επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών χωρίς δημοκρατική εντολή, παρέλειψε να αντιδράσει στις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα και επέδειξε ελλείψεις σε ζητήματα λογοδοσίας. Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η κριτική για τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, η οποία χαρακτηρίζεται ως πλήρης υποχώρηση απέναντι στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur χωρίς την έγκριση των Ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα, η Επιτροπή κατηγορείται ότι αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και κλιματικές προκλήσεις, ενώ κατηγορείται για «οπισθοχώρηση» με πρόσχημα την «ατζέντα απλοποίησης».

Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί, τόνισε ότι η πρόσφατη ομιλία της φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης «δεν έκανε τίποτα για να επανορθώσει τη ζημιά που προκάλεσε μέσα σε έναν χρόνο θητείας». Όπως δήλωσε, η Πρόεδρος της Επιτροπής «αρνήθηκε να λάβει αυστηρές κυρώσεις για τη γενοκτονία στη Γάζα, επέβαλε καταστροφικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς δημοκρατική εντολή, προώθησε πολιτικές λιτότητας και εγκατέλειψε τη μετάβαση σε μια οικολογική οικονομία προς όφελος των εταιρικών κερδών». «Ο χρόνος της τελείωσε. Πρέπει να φύγει», κατέληξε.

Από την πλευρά του, ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν, κατηγόρησε την Πρόεδρο της Επιτροπής ότι «απέτυχε σε κάθε επίπεδο». Όπως υπογράμμισε, οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ είχαν βαρύ οικονομικό κόστος για την Ευρώπη, ενώ η φον ντερ Λάιεν «παρέκαμψε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους για να προωθήσει τις συμφωνίες Mercosur και Μεξικού». «Το να πει κανείς ότι υπερέβη την εντολή της είναι επιεικές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Αριστερά «θα είναι αυτή που θα την οδηγήσει σε λογοδοσία».

Η πρόταση δυσπιστίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό μήνυμα, αν και η έγκρισή της απαιτεί ευρεία πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που μέχρι στιγμής θεωρείται δύσκολο. Ωστόσο, η κίνηση της Αριστεράς αναμένεται να εντείνει τη συζήτηση γύρω από τις επιλογές και την πορεία της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

