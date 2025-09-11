Games
Έλον Μασκ: Το πρωί έχασε τον τίτλο του πλουσότερου ανθρώπου, το απόγευμα τον πήρε πίσω

Έλον Μασκ: Το πρωί έχασε τον τίτλο του πλουσότερου ανθρώπου, το απόγευμα τον πήρε πίσω Φωτογραφία: Evan Vucci/AP
Η σύντομη πρωτοκαθεδρία του Έλισον ήρθε μετά από μια εντυπωσιακή έκθεση κερδών της Oracle, η οποία υποστηρίχθηκε από παραγγελίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.

Η μάχη μεταξύ των δισεκατομμυριούχων για τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο εντάθηκε την Τετάρτη με την εκπληκτική άνοδο ενός παλιού διεκδικητή: του Λάρι Έλισον. Σε λίγα λεπτά μετά το άνοιγμα των αγορών, η μετοχή της Oracle Corp. του Έλισον εκτοξεύτηκε κατά περισσότερο από το ένα τρίτο, αρκετά ώστε να αποσπάσει - προσωρινά - τον τίτλο από τον μακροχρόνιο κάτοχό του, Έλον Μασκ.

Ωστόσο, η χρηματιστηριακή αγορά είναι ασταθής και ο Μασκ επέστρεψε στην κορυφή μέχρι το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς η Oracle στην πορεία έχασε μέρος των κερδών της.

Η διαφορά της καθαρής περιουσίας Μασκ - Έλισον πλέον είναι στο ένα δισεκατομμύριο: 384,2 δισεκατομμύρια δολάρια του Μασκ έναντι 383,2 δισ. του Έλισον.

Οι περιουσίες τους είναι τόσο μεγάλες που η καθεμία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής 5 εκατομμυρίων μέσων αμερικανικών νοικοκυριών για έναν χρόνο - περίπου ολόκληρο τον πληθυσμό της Φλόριντα - επιτρέποντάς τους να αφήσουν τις δουλειές τους. Ή θα μπορούσαν απλώς να πουν σε όλη τη Νότια Αφρική να κάνει διακοπές για έναν χρόνο και να μην παράγει τίποτα, με βάση το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της.

Η σύντομη πρωτοκαθεδρία του Έλισον ήρθε μετά από μια εντυπωσιακή έκθεση κερδών της Oracle, η οποία υποστηρίχθηκε από παραγγελίες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης εντείνεται.

Ο Μασκ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για πρώτη φορά πριν από τέσσερα χρόνια, ωθούμενος από το μερίδιό του στην Tesla, μια εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων που είναι σε άνοδο, αλλά τώρα υποχωρεί. Η μετοχή της εταιρείας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της Oracle, με πτώση 14% μέχρι στιγμής φέτος.

Ο Μασκ ελέγχει επίσης αρκετές ιδιωτικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευάστριας πυραύλων SpaceX, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI και της πρώην Twitter, που τώρα ονομάζεται X.

Ο Έλισον κατέχει περίπου το 40% της Oracle και η άνοδος της μετοχής πρόσθεσε 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην καθαρή του αξία σε διάρκεια μισής ώρας μετά το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς.

Το προηγούμενο βράδυ, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει νέες συμφωνίες αξίας άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με την OpenAI, την Meta, την Nvidia και την xAI του Μασκ. Ανέφερε ότι πλέον αναμένει τα έσοδα από την αγορά υποδομών cloud θα αυξηθούν κατά 77%, στα 18 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Με πληροφορίες από AP

