Οργή για τον Μακρόν: Διαδηλωτές «μπλοκάρουν τα πάντα» σε όλη τη Γαλλία - Σχεδόν 500 συλλήψεις

Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους της Γαλλίας, επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα.

Εκατοντάδες διαδηλώσεις έγιναν σε όλη τη Γαλλία σήμερα, καθώς οι δρόμοι της χώρας ξεχείλισαν από οργή για τον Εμανουέλ Μακρόν, την πολιτική ελίτ και τις σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό.

Με τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, οι πολίτες έστειλαν σαφές μήνυμα στη νέα κυβέρνηση, αλλά κυρίως στον Γάλλο πρόεδρο, κατά των περικοπών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους.

Σε πολλές από τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις ξέσπασαν επεισόδια. Έκλεισαν δρόμοι, διαμαρτυρόμενοι έβαλαν φωτιές σε κάδους, έγιναν συγκρούσεις με την αστυνομία και έπεσαν «βροχή» τα δακρυγόνα, ιδιαίτερα στο Παρίσι, τη Ρεν και τη Νάντη μεταξύ άλλων πόλεων.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας κατέγραψε «812 ενέργειες και 262 αποκλεισμούς», ενώ έγιναν 473 συλλήψεις στο πλαίσιο του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα». Περισσότεροι από 80.000 αστυνομικούς ήταν επί ποδός, λόγω των διαδηλώσεων.

Στο κέντρο του Παρισιού, εστιατόριο τυλίχθηκε στις φλόγες εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων που έγιναν μία ημέρα μετά τον διορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνού στη θέση του πρωθυπουργού, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού.

{https://www.youtube.com/watch?v=DVgsTOrr1X0}

Περίπου 200 από τις συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι, όπου βγήκαν στους δρόμους από μαθητές μέχρι συνταξιούχοι. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος. Μεταξύ άλλων, δακρυγόνα έπεσαν όταν νέοι απέκλεισαν την είσοδο σχολείου.

Έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord, εκατοντάδες νέοι φώναζαν συνθήματα κατά του Μακρόν, ενώ κρατούσαν πλακάτ με τη σημαία της Γαλλίας και το σύνθημα «Η Δημοκρατία της πλούσιας ελίτ».

«Ήρθαμε για να κάνουμε θόρυβο. Θέλουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε πλέον αυτό, θέλουμε άλλου τύπου κυβέρνηση», δήλωσε στο Reuters η 17χρονη Έμα Μαγκερτισιάν. «Είναι τα ίδια σκ@@@, τα ίδια. Ο Μακρόν είναι το πρόβλημα όχι οι υπουργοί. Πρέπει να φύγει», τόνισε ο Φρεντ, αξιωματούχος του συνδικάτου CGT στη δημόσια εταιρεία μεταφορών του Παρισιού.

{https://www.youtube.com/watch?v=Q6h3W7ZNzwk}

Στη Νάντη, διαδηλωτές έκλεισαν αυτοκινητόδρομο, καίγοντας λάστιχα και σκουπίδια. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος. Στη Ρεν πυρπολήθηκε ένα λεωφορείο.

Στο Μονπελιέ, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα σε διαδηλωτές που είχαν στήσει οδόφραγμα για να κλείσουν την κυκλοφορία σε κυκλικό κόμβο. Ένα μεγάλο πανό έγραφε «Μακρόν παραιτήσου».

{https://www.youtube.com/watch?v=omnva3Cbi1Q}

{https://www.youtube.com/watch?v=2dR1P3Q7NP8}

{https://www.youtube.com/watch?v=wNfuduZvjwY}

Λιλ

Στρασβούργο

Μασσαλία

Η διαφορά με τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Πολλοί συγκρίνουν το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» με τα «Κίτρινα Γιλέκα» του 2018-2019 για τους φόρους και το κόστος διαβίωσης, που ανάγκασαν τον Μακρόν να κάνει υποχωρήσεις.

Ωστόσο, ο κοινωνιολόγος Αντουάν Μπριστιέλ του Jean Jaures Foundation επεσήμανε ότι υπάρχει διαφορά. «Στο κίνημα των “Κίτρινων Γιλέκων” είχαμε μια αρκετά ευάλωτη Γαλλία, που πάσχιζε να τα βγάλει πέρα, αρκετούς εργαζόμενους και συνταξιούχους. Εδώ έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους», σημείωσε μιλώντας στο Reuters.

«Έχουν συγκεκριμένο όραμα για τον κόσμο, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, λιγότερες ανισότητες και ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργεί διαφορετικά, καλύτερα», πρόσθεσε.

«Κερδίζει χρόνο ο Μακρόν»

«Μην κάνετε λάθος: η κρίση που βιώνουμε από το 2022 είναι πάνω απ' όλα κρίση της εκτελεστικής εξουσίας και της άσκησης της εξουσίας της. Του προέδρου, ο οποίος, παρά την αποκήρυξη της πολιτικής του οικογένειας, αρνείται να παίξει το συνηθισμένο παιχνίδι των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών διορίζοντας έναν πρωθυπουργό που έχει αναλάβει να σχηματίσει πλειοψηφία, έστω και σχετική», επισημαίνει στη Le Monde o πολιτικός επιστήμονας Βινσέντ Μαρτινί.

Η επιλογή του Σεμπαστιάν Λεκορνού «ενός στενού συνεργάτη που είναι απόλυτα υποταγμένος στον αρχηγό του κράτους, αποτελεί μέρος αυτής της συνέχειας και καταδεικνύει την τύφλωση μιας εξουσίας που προτιμά να κερδίζει χρόνο παρά να αμφισβητεί τον εαυτό της. Αυτή η κριτική στοχεύει επίσης σε πρόσφατους πρωθυπουργούς που μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει την αδυναμία», συμπληρώνει.

«Ουσιαστικές ρήξεις» υποσχέθηκε ο Λεκορνού

Εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων, ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού υποσχέθηκε «ρήξεις» όχι μόνο σχηματικές, αλλά και «ουσιαστικές» και διαβεβαίωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει διαβουλεύσεις με τα κόμματα.

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. «Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», υπογράμμισε.

Φωτογραφίες: AP