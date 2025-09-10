Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Διεθνή

Οργή για τον Μακρόν: Διαδηλωτές «μπλοκάρουν τα πάντα» σε όλη τη Γαλλία - Σχεδόν 500 συλλήψεις

Οργή για τον Μακρόν: Διαδηλωτές «μπλοκάρουν τα πάντα» σε όλη τη Γαλλία - Σχεδόν 500 συλλήψεις Φωτογραφία: AP Photo/Philippe Magoni
Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους της Γαλλίας, επεισόδια, φωτιές και δακρυγόνα.

Εκατοντάδες διαδηλώσεις έγιναν σε όλη τη Γαλλία σήμερα, καθώς οι δρόμοι της χώρας ξεχείλισαν από οργή για τον Εμανουέλ Μακρόν, την πολιτική ελίτ και τις σχεδιαζόμενες περικοπές στον προϋπολογισμό.

Με τη μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, οι πολίτες έστειλαν σαφές μήνυμα στη νέα κυβέρνηση, αλλά κυρίως στον Γάλλο πρόεδρο, κατά των περικοπών ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους.

Σε πολλές από τις διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις ξέσπασαν επεισόδια. Έκλεισαν δρόμοι, διαμαρτυρόμενοι έβαλαν φωτιές σε κάδους, έγιναν συγκρούσεις με την αστυνομία και έπεσαν «βροχή» τα δακρυγόνα, ιδιαίτερα στο Παρίσι, τη Ρεν και τη Νάντη μεταξύ άλλων πόλεων.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας κατέγραψε «812 ενέργειες και 262 αποκλεισμούς», ενώ έγιναν 473 συλλήψεις στο πλαίσιο του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα». Περισσότεροι από 80.000 αστυνομικούς ήταν επί ποδός, λόγω των διαδηλώσεων.

Στο κέντρο του Παρισιού, εστιατόριο τυλίχθηκε στις φλόγες εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων που έγιναν μία ημέρα μετά τον διορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνού στη θέση του πρωθυπουργού, μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού.

{https://www.youtube.com/watch?v=DVgsTOrr1X0}

Περίπου 200 από τις συλλήψεις έγιναν στο Παρίσι, όπου βγήκαν στους δρόμους από μαθητές μέχρι συνταξιούχοι. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος. Μεταξύ άλλων, δακρυγόνα έπεσαν όταν νέοι απέκλεισαν την είσοδο σχολείου.

parisi1_ff29f.jpg

parisi2_977db.jpg

parisi3_76d87.jpg

Έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord, εκατοντάδες νέοι φώναζαν συνθήματα κατά του Μακρόν, ενώ κρατούσαν πλακάτ με τη σημαία της Γαλλίας και το σύνθημα «Η Δημοκρατία της πλούσιας ελίτ».

«Ήρθαμε για να κάνουμε θόρυβο. Θέλουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να το αντέξουμε πλέον αυτό, θέλουμε άλλου τύπου κυβέρνηση», δήλωσε στο Reuters η 17χρονη Έμα Μαγκερτισιάν. «Είναι τα ίδια σκ@@@, τα ίδια. Ο Μακρόν είναι το πρόβλημα όχι οι υπουργοί. Πρέπει να φύγει», τόνισε ο Φρεντ, αξιωματούχος του συνδικάτου CGT στη δημόσια εταιρεία μεταφορών του Παρισιού.

{https://www.youtube.com/watch?v=Q6h3W7ZNzwk}

parisi4_dad04.jpg

parisi5_0a546.jpg

parisi6_a712f.jpg

Στη Νάντη, διαδηλωτές έκλεισαν αυτοκινητόδρομο, καίγοντας λάστιχα και σκουπίδια. Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει το πλήθος. Στη Ρεν πυρπολήθηκε ένα λεωφορείο.

Στο Μονπελιέ, η αστυνομία έριξε δακρυγόνα σε διαδηλωτές που είχαν στήσει οδόφραγμα για να κλείσουν την κυκλοφορία σε κυκλικό κόμβο. Ένα μεγάλο πανό έγραφε «Μακρόν παραιτήσου».

{https://www.youtube.com/watch?v=omnva3Cbi1Q}

{https://www.youtube.com/watch?v=2dR1P3Q7NP8}

{https://www.youtube.com/watch?v=wNfuduZvjwY}

Λιλ

lil1_cf71a.jpg

lil2_a0377.jpg

lil3_5784e.jpg

Στρασβούργο

strasburg1_de39a.jpg

strasburg2_6381e.jpg

Μασσαλία

masalia1_3784a.jpg

masalia2_d831f.jpg

masalia3_7e444.jpg

Η διαφορά με τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Πολλοί συγκρίνουν το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα πάντα» με τα «Κίτρινα Γιλέκα» του 2018-2019 για τους φόρους και το κόστος διαβίωσης, που ανάγκασαν τον Μακρόν να κάνει υποχωρήσεις.

Ωστόσο, ο κοινωνιολόγος Αντουάν Μπριστιέλ του Jean Jaures Foundation επεσήμανε ότι υπάρχει διαφορά. «Στο κίνημα των “Κίτρινων Γιλέκων” είχαμε μια αρκετά ευάλωτη Γαλλία, που πάσχιζε να τα βγάλει πέρα, αρκετούς εργαζόμενους και συνταξιούχους. Εδώ έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους», σημείωσε μιλώντας στο Reuters.

«Έχουν συγκεκριμένο όραμα για τον κόσμο, με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, λιγότερες ανισότητες και ένα πολιτικό σύστημα που λειτουργεί διαφορετικά, καλύτερα», πρόσθεσε.

«Κερδίζει χρόνο ο Μακρόν»

«Μην κάνετε λάθος: η κρίση που βιώνουμε από το 2022 είναι πάνω απ' όλα κρίση της εκτελεστικής εξουσίας και της άσκησης της εξουσίας της. Του προέδρου, ο οποίος, παρά την αποκήρυξη της πολιτικής του οικογένειας, αρνείται να παίξει το συνηθισμένο παιχνίδι των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών διορίζοντας έναν πρωθυπουργό που έχει αναλάβει να σχηματίσει πλειοψηφία, έστω και σχετική», επισημαίνει στη Le Monde o πολιτικός επιστήμονας Βινσέντ Μαρτινί.

Η επιλογή του Σεμπαστιάν Λεκορνού «ενός στενού συνεργάτη που είναι απόλυτα υποταγμένος στον αρχηγό του κράτους, αποτελεί μέρος αυτής της συνέχειας και καταδεικνύει την τύφλωση μιας εξουσίας που προτιμά να κερδίζει χρόνο παρά να αμφισβητεί τον εαυτό της. Αυτή η κριτική στοχεύει επίσης σε πρόσφατους πρωθυπουργούς που μέχρι στιγμής έχουν αποδείξει την αδυναμία», συμπληρώνει.

«Ουσιαστικές ρήξεις» υποσχέθηκε ο Λεκορνού

Εν μέσω των μαζικών διαδηλώσεων, ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνού υποσχέθηκε «ρήξεις» όχι μόνο σχηματικές, αλλά και «ουσιαστικές» και διαβεβαίωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχει διαβουλεύσεις με τα κόμματα.

Αφού επαίνεσε το «εξαιρετικό θάρρος» του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, δεσμεύθηκε να φανεί «περισσότερο δημιουργικός» και «περισσότερο σοβαρός στον τρόπο συνεργασίας» με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. «Δεν υπάρχει ανέφικτος δρόμος», υπογράμμισε.

Φωτογραφίες: AP

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»: Βάπτισμα του πυρός για Λεκορνού, με κινητοποιήσεις και πολλές συλλήψεις

«Ας μπλοκάρουμε τα πάντα»: Βάπτισμα του πυρός για Λεκορνού, με κινητοποιήσεις και πολλές συλλήψεις

Διεθνή
Ο επίμονος Μακρόν

Ο επίμονος Μακρόν

Ο Πληροφοριοδότης
Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας

Διεθνή
O ελληνικός αντίκτυπος της γαλλικής κρίσης

O ελληνικός αντίκτυπος της γαλλικής κρίσης

Πολιτική

NETWORK

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

healthstat.gr
Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

healthstat.gr
Με τι να συνδυάσετε τη μαύρη σοκολάτα για μείωση της χοληστερίνης

Με τι να συνδυάσετε τη μαύρη σοκολάτα για μείωση της χοληστερίνης

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr