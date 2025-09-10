Games
Οργισμένη αντίδραση Ισραήλ στην πρόταση Φον ντερ Λάιεν για κυρώσεις: Η Ευρώπη δίνει το λάθος μήνυμα

Οργισμένη αντίδραση Ισραήλ στην πρόταση Φον ντερ Λάιεν για κυρώσεις: Η Ευρώπη δίνει το λάθος μήνυμα Φωτογραφία: Pascal Bastien/AP
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σφάλλει υποκύπτοντας στις πιέσεις στοιχείων που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις σχέσεις Ισραήλ-Ευρώπης, σχολίασε τις προτάσεις της φοντ ντερ Λάιεν ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών.

Το Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα την ΕΕ ότι στέλνει «κακό μήνυμα» μετά την πρόταση που έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να επιβληθούν κυρώσεις εις βάρος «εξτρεμιστών» Ισραηλινών υπουργών.

«Οι δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι λυπηρές (…) Για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στέλνει ένα κακό μήνυμα που ενισχύει τη Χαμάς» και τους συμμάχους της στη Μέση Ανατολή, αντέδρασε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ στο Χ.

{https://x.com/gidonsaar/status/1965714142985114021}

Αναλυτικά η δήλωση Σάαρ:

«Τα σχόλια της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα το πρωί είναι λυπηρά. Επίσης, ορισμένα εξ αυτών απηχούν την ψευδή προπαγάνδα της Χαμάς και των εταίρων της.

Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη δίνει το λάθος μήνυμα, που ενδυναμώνει τη Χαμάς και τον ριζοσπαστικό άξονα στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ, το μόνο εβραϊκό κράτος στον κόσμο και η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, διεξάγει έναν υπαρξιακό πόλεμο ενάντια σε εξτρεμιστές εχθρούς που προσπαθούν να το εξαλείψουν. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει το Ισραήλ σε αυτόν τον αγώνα.

Η Πρόεδρος γνωρίζει καλά τις προσπάθειες του Ισραήλ -μαζί, μεταξύ άλλων, με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση- να βοηθήσει την ανθρωπιστική προσπάθεια στη Γάζα. Πρόκειται για σημαντικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται υπό περίπλοκες συνθήκες για σχεδόν δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι εμφανή στην πράξη, όπως η δραστική πτώση των τιμών των βασικών αγαθών στη Γάζα.

Κι όμως, το βασικό στοιχείο έλειπε από τη δήλωση της Προέδρου: τα βάσανα στη Γάζα είναι εξ ολοκλήρου έργο της Χαμάς. Ο ίδιος ο πόλεμος ξεκίνησε με την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Η συνέχισή του είναι αποτέλεσμα της επίμονης άρνησης της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας και να καταθέσει τα όπλα της. Τα βάσανα που προκαλούνται τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους είναι λάθος της Χαμάς.

Όποιος επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου γνωρίζει πολύ καλά πώς να τον τερματίσει: με την απελευθέρωση των ομήρων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, ένα νέο μέλλον για τη Γάζα. Το να πληγωθεί το Ισραήλ δεν θα το επιτύχει αυτό. Αντιθέτως, ενθαρρύνει την άρνητη της Χαμάς και των εχθρών του Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σφάλλει υποκύπτοντας στις πιέσεις στοιχείων που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις σχέσεις Ισραήλ-Ευρώπης. Αυτή η τάση είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των ίδιων των ευρωπαϊκών κρατών. Και κυρίως: αυτή δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά μεταξύ εταίρων».

Οι προτάσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νωρίτερα, απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Επιτροπή θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εις βάρος «εξτρεμιστών» Ισραηλινών υπουργών και τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

«Θα προτείνουμε κυρώσεις εις βάρος εξτρεμιστών υπουργών και βίαιων εποίκων. Και θα προτείνουμε επίσης τη μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης για θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο», εξήγησε.

«Ο ανθρωπογενής λιμός δεν μπορεί ποτέ να χρησιμεύσει ως όπλο πολέμου», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Εξάλλου η πρόεδρος της Κομισιόν χαρακτήρισε «απαράδεκτες» και κάποιες από τις πρόσφατες αποφάσεις της ισραηλινής κυβέρνησης, ανάμεσά τους τα νέα σχέδια εποικισμού της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης που κινδυνεύουν να κόψουν στα δύο το παλαιστινιακό έδαφος.

«Όλα αυτά μαρτυρούν μια ξεκάθαρη απόπειρα να υπονομευθεί η λύση των δύο κρατών», κατήγγειλε. «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο», επέμεινε.

Διχασμός στην ΕΕ

Ωστόσο οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ μέχρι στιγμής εμφανίζονται βαθιά διχασμένες αναφορικά με τη στάση που πρέπει να υιοθετήσουν απέναντι στο Ισραήλ μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναστολή ενός προγράμματος βοήθειας για ισραηλινές start-ups, αλλά ακόμη και αυτό το μάλλον «επιεικές» μέτρο, όπως το χαρακτήρισε η επικεφαλής ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, δεν μπόρεσε να υιοθετηθεί λόγω έλλειψης πλειοψηφίας.

Αυτή τη φορά, η φον ντερ Λάιεν θέλησε να προχωρήσει περαιτέρω προτείνοντας την αναστολή του εμπορικού σκέλους της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, ένα μέτρο που ζητούν εδώ και καιρό πολλά κράτη μέλη, περιλαμβανομένης της Ισπανίας και του Βελγίου.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Η αναστολή της συμφωνίας δεν θα εμπόδιζε τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές, αλλά θα ανέστειλε τους ειδικούς τελωνειακούς δασμούς μεταξύ των δύο πλευρών ή τις εξαιρέσεις από τους δασμούς.

Για να υιοθετηθεί το μέτρο αυτό απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών για να υιοθετηθεί, κάτι που ήδη προμηνύεται «δύσκολο», όπως αναγνώρισε η φον ντερ Λάιεν.

Αντιμέτωπες με αυτή την παράλυση στο εσωτερικό της ΕΕ, κάποιες χώρες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση μόνες τους. Το Βέλγιο, για παράδειγμα, υιοθέτησε μονομερώς την περασμένη εβδομάδα σειρά κυρώσεων (οικονομικών, προξενικών) εις βάρος του Ισραήλ και ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα επεσήμανε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αργότερα τον Σεπτέμβριο, κάτι που έχουν ανακοινώσει ότι θα πράξουν και άλλες χώρες.

{https://www.youtube.com/watch?v=MBcpHMPMLEE}

