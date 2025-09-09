Games
Μετά τις αγκαλιές με Πούτιν ο Σι κάνει άνοιγμα στην Ευρώπη: Κίνα και ΕΕ πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία

Μετά τις αγκαλιές με Πούτιν ο Σι κάνει άνοιγμα στην Ευρώπη: Κίνα και ΕΕ πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία Φωτογραφία: Lintao Zhang/AP
Η παγκόσμια κατάσταση καθίσταται όλο και περισσότερο περίπλοκη και ταραχώδης, δήλωσε σήμερα ο κινέζος πρόεδρος.

Μετά το σφιχταγκάλιασμά του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ κάνει άνοιγμα στην Ευρώπη.

Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσουν την επικοινωνία και να εμβαθύνουν τη συνεργασία καθώς η παγκόσμια κατάσταση καθίσταται όλο και περισσότερο περίπλοκη και ταραχώδης, δήλωσε σήμερα ο κινέζος πρόεδρος, σε συνάντησή του με τον πορτογάλο πρωθυπουργό Λουίς Μοντενέγκρο στο Πεκίνο.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργασθεί στενά με την Πορτογαλία στο πλαίσιο πολυμερούς συνεργασίας για να διαφυλάξουν το σύστημα του ελεύθερου εμπορίου και να προωθήσουν ένα περισσότερο δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, δήλωσε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

