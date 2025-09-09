Games
Το σεξουαλικό γράμμα στον Επστάιν «καίει» τον Ντόναλντ Τραμπ

Το σεξουαλικό γράμμα στον Επστάιν «καίει» τον Ντόναλντ Τραμπ Φωτογραφία: AP Photo/Jose Luis Magana
Μόνο 31% των Αμερικανών θεωρούν αξιόπιστο τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πάνω από τους μισούς αμφιβάλλουν για την ειλικρίνειά του – ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της δεύτερης θητείας του.

Οι Δημοκρατικοί έδωσαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα την εικόνα ενός γράμματος και σκίτσου - με σεξουαλικά υπονοούμενα - που φαίνεται να φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για το ίδιο σημείωμα το οποίο ο πρόεδρος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι έγραψε, όταν η Wall Street Journal αποκάλυψε την ύπαρξή του νωρίτερα φέτος.

Το γράμμα, το οποίο παραδόθηκε από τους δικηγόρους του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σε απάντηση κλήτευσης από την επιτροπή εποπτείας της Βουλής, περιλαμβανόταν σε ένα σύνολο σημειωμάτων που είχαν σταλεί στον εκλιπόντα δράστη για τα 50ά του γενέθλια.

Η εικόνα έδειχνε ένα γράμμα που, στην ουσία, συμφωνούσε με την περιγραφή στο ρεπορτάζ της Journal από τον Ιούλιο.

Μέσα σε ένα σκίτσο γυναικείου κορμού, το σημείωμα απεικόνιζε μια φανταστική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Έπσταϊν, με αυτό που φαινόταν να είναι η υπογραφή του Τραμπ από κάτω.

epstein_bdf9a.JPG

«Η επιτροπή εποπτείας εξασφάλισε το διαβόητο "Βιβλίο Γενεθλίων", το οποίο περιέχει ένα σημείωμα του πρόεδρου Τραμπ που εκείνος έχει πει πως δεν υπάρχει», δήλωσε ο Δημοκρατικός Ρόμπερτ Γκαρσία, μέλος της επιτροπής. «Ήρθε η ώρα ο πρόεδρος να μας πει την αλήθεια για το τι γνώριζε και να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία του Έπσταϊν».

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε αμέσως το γράμμα, αλλά αξιωματούχοι του προσπάθησαν να το απονομιμοποιήσουν: Ενδεικτικά ο αναπληρωτής προσωπάρχης επικοινωνίας, Τέιλορ Μπουντόουιτς, υπαινίχθηκε ότι το γράμμα ή η υπογραφή ήταν πλαστά.

Αξίζει να σημειωθεί πως αν και πιο πρόσφατα ο Τραμπ υπογράφει με το όνομα και το επώνυμό του, για χρόνια χρησιμοποιούσε μόνο το μικρό του όνομα, με μια χαρακτηριστική γραμμή να εκτείνεται από το τελευταίο γράμμα – και η υπογραφή του Τραμπ σε επιστολή του 1995 έμοιαζε πολύ με εκείνη που βρέθηκε στο σημείωμα προς τον Έπσταϊν.

Οι ισχυροί που έγραψαν στο Βιβλίο Γενεθλίων

Το γράμμα από το λεγόμενο Βιβλίο Γενεθλίων παραδόθηκε στην επιτροπή εποπτείας σε απάντηση κλήτευσης που εξέδωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, καθώς και επιστολής της 25ης Ιουλίου από τις Δημοκρατικές Σίλβια Γκαρσία και Ρο Κάνα, που ζητούσαν την παράδοση του συγκεκριμένου υλικού.

Η επιτροπή δημοσίευσε ολόκληρο το Βιβλίο Γενεθλίων, που τιτλοφορείται «Τα Πρώτα Πενήντα Χρόνια» και είναι χωρισμένο σε δέκα ενότητες, ενώ περιλαμβάνει κι έναν πρόλογο γραμμένο από τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ.

Ο δερματόδετος τόμος περιείχε δεκάδες γράμματα και εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, από σκίτσα «φίλων» του Έπσταϊν που δέχονταν μασάζ δίπλα σε πισίνα, μέχρι φωτογραφίες λιονταριών και ζέβρων σε σεξουαλική πράξη.

Άλλοι... συνεισφέροντες ήταν ο Μπιλ Κλίντον, ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ, ο καθηγητής νομικής του Χάρβαρντ και πρώην δικηγόρος του Τραμπ Άλαν Ντέρσοβιτς, ο νυν Βρετανός πρεσβευτής στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον και ο Λες Γουέξνερ.

Ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγραψε ή εικονογράφησε το σημείωμα, απορρίπτοντάς το ως «ένα ψεύτικο πράγμα» και επιμένοντας: «αυτά δεν είναι τα λόγια μου, ούτε ο τρόπος που μιλάω».

Αργότερα κατέθεσε τη μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των δημοσιογράφων της Journal, του εκδοτικού οίκου Dow Jones και της News Corp. ζητώντας αποζημίωση ύψους 10 δισ. δολαρίων.

Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση Τραμπ πέρασε μήνες αλλάζοντας θέση σχετικά με το αν τα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν πρέπει να δημοσιευτούν, με τον Τραμπ κάποια στιγμή να τα χαρακτηρίζει «απάτη» των Δημοκρατικών.

