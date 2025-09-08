Αεροδρόμιο Χίθροου: Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Οι αρχές του αεροδρομίου εξετάζουν «συμβάν με επικίνδυνες ουσίες - υλικά».

Συναγερμός στο αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας, μετά από αναφορές για «πιθανό περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες».

Ειδικότερα και όπως μεταδίδει το Skynews, εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι «το check-in στο τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό».

Από την πλευρά της η Πυροσβεστική του Λονδίνου δήλωσε: «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε πιθανό περιστατικό με επικίνδυνες ουσίες στο αεροδρόμιο Χίθροου. Εξειδικευμένα συνεργεία έχουν αναπτυχθεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση του σημείου και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ήδη επιχειρούν».

Φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν πολλά ασθενοφόρα έξω από τον τερματικό σταθμό 4 του αεροδρομίου.

Οι Εθνικοί Σιδηρόδρομοι (National Rail) ανακοίνωσαν ότι τα τρένα δεν θα σταματούν στον τερματικό σταθμό 4 του Χίθροου λόγω «υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που ασχολούνται με ένα περιστατικό».

