Σταμάτησαν οι προσγειώσεις και απογειώσεις πτήσεων στις Βρυξέλλες.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έκλεισε, λόγω drone, ανακοίνωσε η βελγική υπηρεσία εναέριας κυκλοφορίας.

Λίγο πριν από τις 20:00 (τοπική ώρα) υπήρξε αναφορά για drone πάνω από το αεροδρόμιο. «Για προληπτικούς λόγους, διακόπηκε προσωρινά η εναέρια κυκλοφορία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας, Κουρτ Βερβίλιγκεν.

Αρκετές πτήσεις εξετράπησαν σε άλλα αεροδρόμια, κυρίως προς εκείνο της Λιέγης. Η τελευταία πτήση απογειώθηκε από τις Βρυξέλλες στις 19:37 και η τελευταία προσγείωση έγινε στις 19:46.

Από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών επιβεβαίωσαν τη διακοπή λειτουργίας, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες. «Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε έρευνα», ανέφεραν.

Πηγή: Le Soir