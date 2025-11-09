Ο Χρίστο Μούσκοφ, πολλές φορές πρωταθλητής και νικητής τεσσάρων παγκόσμιων και τεσσάρων ευρωπαϊκών τίτλων στην άρση βαρών, σχολίασε μετά την επιτυχημένη προσπάθειά του ότι αυτό ήταν το βαρύτερο αντικείμενο που έχει σηκώσει ποτέ.

Δύο εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αθλητών Δύναμης ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αεροσκάφος Airbus A220-300 βάρους 40 τόνων στο αεροδρόμιο Βασίλ Λέφσκι της Σόφιας και ο καθένας τους κατάφερε να το σύρει σε μια απόσταση 15 μέτρων.

Ο Χρίστο Μούσκοφ, πολλές φορές πρωταθλητής και νικητής τεσσάρων παγκόσμιων και τεσσάρων ευρωπαϊκών τίτλων στην άρση βαρών, σχολίασε μετά την επιτυχημένη προσπάθειά του ότι αυτό ήταν το βαρύτερο αντικείμενο που έχει σηκώσει ποτέ. «Κάποιοι άνθρωποι επιχείρησαν να σύρουν λεωφορεία βάρους 15-20 τόνων, αλλά κανείς δεν έχει σύρει ποτέ ένα αεροπλάνο 40 τόνων. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ρεκόρ», είπε.

Ο Μούσκοφ είπε ότι η ιδέα να σύρει το αεροπλάνο προέκυψε αυθόρμητα. «Όλα ξεκίνησαν σαν αστείο αλλά με τη στήριξη του αεροδρομίου της Σόφιας και της Bulgaria Air το καταφέραμε. Τους ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας έδωσαν», πρόσθεσε.

Ο Μούσκοφ αποκάλυψε ότι η προσπάθεια θα υποβληθεί στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες. «Ελπίζουμε να ενημερωθούμε για τις προϋποθέσεις που υπάρχουν τον επόμενο χρόνο και να κάνουμε μια επίσημη προσπάθεια», είπε. Ο αθλητής πρόσθεσε ότι το δυσκολότερο μέρος ήταν η αρχή, να κάνει το αεροπλάνο να κινηθεί, ενώ επικρατούσε κρύο και υγρασία.

Ο δεύτερος αθλητής, ο Βέλιζαρ Μίτοφ, επίσης εθνικός πρωταθλητής στην άρση βαρών και έμπειρος σε διαγωνισμούς μπόντι μπίλντινγκ, είπε ότι προετοιμαζόταν για την πρόκληση αυτή επί ενάμιση μήνα. «Πήρα 24 κιλά για να είμαι πιο σταθερός. Σήμερα τραβούσα με το ένα πόδι, λόγω τραυματισμού, αλλά ήθελα να δείξω ότι με αποφασιστικότητα όλα είναι πιθανά», είπε. Αφιέρωσε την προσπάθειά του σε όσους παρακολούθησαν την εκδήλωση και είπε ότι «όλοι μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, εάν επιμείνουν».

Ο Πλάμεν Κοβάτσεφ, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της Bulgaria Air, σημείωσε ότι ζυγίζει περίπου 40 τόνους και οι δύο κινητήρες του