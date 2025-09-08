Όργιο καταστολής στην Τουρκία: Ο Ερντογάν ξηλώνει το μισό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, επεισόδια στην Κων/λη

Αναταραχή στην Κωνσταντινούπολη και «μαύρο» σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Network X, το YouTube, το Instagram, το Facebook, το TikTok και το WhatsApp.

Από το βράδυ της Κυριακής, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται και διαδηλώνουν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, εκφράζοντας την οργή τους για δικαστική απόφαση που καθαιρεί την ηγεσία του κόμματος - ακυρώνοντας τα αποτελέσματα του κομματικού συνεδρίου του 2023 με το αιτιολογικό των «παρατυπιών στην ψηφοφορία».

Είχε προηγηθεί η έκκληση του ηγέτη του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, στους υποστηρικτές του κόμματος να αψηφήσουν την πολιορκία, να σπάσουν τα οδοφράγματα και να φτάσουν στα γραφεία: «Όποιος υπερασπίζεται το CHP υπερασπίζεται τη Δημοκρατία», τόνισε στο μήνυμά του.

Όταν ωστόσο οι διαδηλωτές επιχείρησαν να σπάσουν τον αποκλεισμό και να προσεγγίσουν το κτίριο του CHP δέχτηκαν άγρια καταστολη. Η περιοχή γύρω από τα γραφεία στο Σαριγέρ αποκλείστηκε, όμως οι συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να περάσουν τα σημεία ελέγχου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις.

{https://x.com/BirGun_Gazetesi/status/1964777929717805420}

«Ντροπή σε αυτούς που είχαν περικυκλώσει το σπίτι μας, που έφεραν ειδικές μονάδες της αστυνομίας στην περιφερειακή μας έδρα στην Κωνσταντινούπολη... σε αυτούς που προσπαθούν να καταργήσουν το συνέδριο μας [...] και να βάλουν τους ανθρώπους τους στο κόμμα μας», δήλωσε ο Οζέλ.

Σημειώνεται πως τους τελευταίους μήνες, οι αρχές έχουν συλλάβει σειρά στελεχών και δημάρχων που πρόσκεινται στο CHP, ανάμεσά τους και τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, θέτοντας τους δήμους σε καθεστώς κηδεμονίας, σε υποθέσεις που ανεξάρτητες παρατηρητές χαρακτηρίζουν «κατασκευασμένες».