Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων Φωτογραφία: AP/Seth Wenig
Τι αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε απόψε μια «τελευταία προειδοποίηση», όπως την αποκάλεσε, για τη Χαμάς, προτρέποντάς την να δεχτεί τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι Ισραηλινοί αποδέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς», ανέφερε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

«Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες που θα έχει η άρνησή της. Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση, δεν θα υπάρξει άλλη», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έγινε δεκτός την Κυριακή με επιφωνήματα επευφημίας και αποδοκιμασίας, όταν έφτασε για τον τελικό ανδρών του US Open.

Τα περισσότερα από τα καθίσματα του γηπέδου ήταν άδεια και η έναρξη του παιχνιδιού καθυστέρησε, λόγω των αυξημένων ελέγχων ασφαλείας.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι η ώρα έναρξης του αγώνα μετατέθηκε κατά 30 λεπτά.

