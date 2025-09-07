Games
Ρόσα Ροϊσινμπλίτ: Πέθανε στα 106 η θρυλική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου

Ρόσα Ροϊσινμπλίτ: Πέθανε στα 106 η θρυλική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου Φωτογραφία: Χ
Οι Γιαγιάδες της Πλατείας του Μαΐου «αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα».

Η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ, εμβληματική μορφή των Γιαγιάδων της Πλατείας Μαΐου και του αγώνα κατά της δικτατορίας στην Αργεντινή, αξιωματούχους της οποίας είχε οδηγήσει ενώπιον των δικαστηρίων, πέθανε χθες Σάββατο στα 106 της χρόνια, ανακοίνωσε η οργάνωση της οποίας ήταν επίτιμη πρόεδρος.

«Οι Γιαγιάδες της Πλατείας του Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα Ρόσα Ταρλόφσκι ντε Ροϊσινμπλίτ», αντιπρόεδρο της οργάνωσης «ως το 2021, όταν, λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, έγινε επίτιμη πρόεδρος» της οργάνωσης, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

{https://x.com/la_campora/status/1964464241475256544}

Γεννημένη το 1919 στο Βίσα Μοϊσές, χωριό εβραίων μεταναστών στο κεντροανατολικό τμήμα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ, μαία, είδε τη ζωή της να έρχεται τα πάνω κάτω την 6η Οκτωβρίου 1978, τη μέρα που η κόρη της Πατρίτσια Ροϊσινμπλίτ κι ο γαμπρός της Χοσέ Πέρες Ρόχο, κι οι δυο τους μέλη του ένοπλου περονιστικού αντιδικτατορικού κινήματος Μοντονέρος, απήχθησαν.

Η κόρη τους, Μαριάνα, 15 μηνών, δόθηκε στην οικογένεια. Τη μεγάλωσε η γιαγιά της. Όμως η Πατρίτσια, έγκυος 8 μηνών, μετήχθη στο διαβόητο κέντρο κράτησης και βασανιστηρίων στη σχολή μηχανικού του πολεμικού ναυτικού στο Μπουένος Άιρες, όπου, μερικές ημέρες αφού γέννησε, το μωρό απήχθη.

Όπως και άλλοι περίπου 30.000 «εξαφανισθέντες», που απήχθησαν από ανθρώπους της στρατιωτικής δικτατορίας (1976-1983), η Πατρίτσια και ο Χοσέ δολοφονήθηκαν και τα πτώματά τους δεν βρέθηκαν ποτέ.

Είκοσι και πλέον χρόνια αργότερα, το 2000, χάρη στην ακούραστη δουλειά των Γιαγιάδων της Πλατείας Μαΐου, οργάνωσης της οποίας υπήρξε συνιδρύτρια, η Ρόσα κατάφερνε να ξαναβρεί τον εγγονό της.

Ο Γκιγιέρμο Ροϊσινμπλίτ συγκαταλέγεται στα 140 «εγγόνια» που εντοπίστηκαν από την οργάνωσή της. «Δεν θα σταματήσω. Ποτέ» Την ίδια χρονιά, τρεις στρατιωτικοί, που δικάζονταν για την απαγωγή του εγγονιού της, καταδικάστηκαν να εκτίσουν ποινές 12 ως 25 χρόνων κάθειρξης.

{https://x.com/abuelasdifusion/status/1964448858165113263}

Η Ρόσα και τα δυο εγγόνια της, η Μαριάνα και ο Γκιγιέρμο, ήταν στο ακροατήριο. Αλλά η μάχη της δεν τέλειωσε εκεί. «Η οδύνη είναι πάντα εκεί, αυτή η πληγή δεν θα επουλωθεί ποτέ (...) Αλλά να πω ‘σταματάω’; Όχι. Δεν θα σταματήσω. Ποτέ», δήλωνε στο πλαίσιο συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2016, στα 97 της χρόνια.

Σύμφωνα με τις Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου, απομένουν περίπου 300 παιδιά που είχαν γεννηθεί ενώ οι γονείς τους κρατούνταν ή είχαν απαχθεί που δόθηκαν σε συμπαθούντες της στρατιωτικής χούντας που μένουν ακόμη να βρεθούν.

Οι «Αμπουέλας», μαζί με την αδελφή οργάνωση Μητέρες της Πλατείας Μαΐου διαδηλώνουν από κοινού και αγωνίζονται για να βρουν τα εξαφανισμένα παιδιά. «Αγωνιζόμαστε, ναι, όμως οι ήρωες είναι τα παιδιά μας, που έδωσαν μάχη εναντίον της βάρβαρης δικτατορίας, που έδωσαν τη ζωή τους για να ζήσουμε σε καλύτερη χώρα», τόνιζε στην συνέντευξή η Ρόσα Ροϊσινμπλίτ στο AFP.

Η Μαριάνα ανάρτησε χθες σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία η ίδια κι η γιαγιά της κοιτάζουν η μια την άλλη στα μάτια γελαστές. «Για μένα, θα ζεις αιώνια», έγραψε.

Την 24η Μαρτίου, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν στο Μπουένος Άιρες, στην 49η επέτειο από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1976, η κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι ανακοίνωσε τον αποχαρακτηρισμό αρχείων των υπηρεσιών πληροφοριών για την εποχή της δικτατορίας.

Πολλοί διαδηλωτές μολαταύτα κατήγγειλαν τον «άρνηση της κυβέρνησης» του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου, η θεραπεία λιτότητας του οποίου συνοδεύτηκε από την κατάργηση δεκάδων θέσεων εργασίας στη γραμματεία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε τόπους μνήμης σε πρώην φυλακές και κέντρα βασανιστηρίων της χούντας.

