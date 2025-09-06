Games
Λονδίνο: Συνελήφθησαν δεκάδες υποστηρικτές της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action (εικόνες-βίντεο)

Λονδίνο: Συνελήφθησαν δεκάδες υποστηρικτές της απαγορευμένης οργάνωσης Palestine Action (εικόνες-βίντεο) Φωτογραφία: AP/Joanna Chan
Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στο κοινοβούλιο, στο κεντρικό Λονδίνο.

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε σήμερα δεκάδες ανθρώπους, στο Λονδίνο, σε εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας για την υποστήριξή τους προς την Palestine Action, που έχει απαγορευτεί από την κυβέρνηση κι έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση.

Η Βρετανία απαγόρευσε την οργάνωση Palestine Action τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας κι αφού μερικά μέλη της είχαν εισβάλλει σε μία βάση της Βασιλικής Βρετανικής Αεροπορίας (RAF) προκαλώντας ζημιές σε μερικά αεροσκάφη.

{https://x.com/DefendourJuries/status/1964329568824689128}

Από την πλευρά της, η αναφερόμενη οργάνωση κατηγορεί τη βρετανική κυβέρνηση για ανάμειξη σε αυτό που χαρακτηρίζει ως εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εκατοντάδων υποστηρικτών της Δράσης για την Παλαιστίνη κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και περισσότερων από 500 συλλήψεων που έγιναν στη διάρκεια μιας ημέρας τον προηγούμενο μήνα, με αρκετούς από τους συλληφθέντες να είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.

{https://x.com/VinnieoDowd/status/1964302549063803358}

Μερικοί από τους διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφαν: «Είμαι αντίθετος στη γενοκτονία. Υποστηρίζω την Palestine Action».

