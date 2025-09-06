Games
Φωτιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο (βίντεο)

Φωτιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο (βίντεο) Φωτογραφία: Χ
Η πυρκαγιά επηρέασε ορόφους προς την οροφή του κτιρίου, με ένα εστιατόριο και μια εξωτερική επιφάνεια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Γύρω στους 100 πυροσβέστες κλήθηκαν για να σβήσουν φωτιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του Τηλεοπτικού Κέντρου του BBC στο Γουάιτ Σίτι του Λονδίνου, μετέδωσε το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι πυροσβέστες από το Χάμερσμιθ, το Νορθ Κένσινγκτον, το Κένσινγκτον και το Τσίσγουικ, όπως και γύρω σταθμούς της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν μετά την κλήση τους για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο κτίριο των εννέα ορόφων λίγο μετά τις 03:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος).

{https://x.com/LondonFire/status/1964226896037564728}

Η πυρκαγιά επηρέασε ορόφους προς την οροφή του κτιρίου, με ένα εστιατόριο και μια εξωτερική επιφάνεια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άγνωστος αριθμός διαμερισμάτων έχει επίσης πιθανόν πληγεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.

{https://x.com/SkyNews/status/1964239820290507064}

